Нет апельсиновой корке! Диетолог дала схему борьбы с целлюлитом и указала на скрытые причины

Ключевую роль в патофизиологии целлюлита играют ослабленные соединительные ткани, увеличенные жировые клетки и нарушенная микроциркуляция в подкожном слое.



Что приводит к таким местным изменениям в подкожно-жировой клетчатке (пжк)?





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1.Нарушение микроциркуляции.



Состояние микроциркуляторного русла непосредственно связано с состоянием крупных венозных сосудов. Снижение мышечной активности и сидячий образ жизни ухудшают венозный отток, замедляют циркуляцию лимфы, что и приводит к снижению метаболизма в пжк, усилению липогенеза, и, как следствие, развитию целлюлита.



Длительная сидячая работа препятствует нормальному кровотоку в нижних конечностях, вызывая венозный/лимфатический застой и повреждение капилляров.



Известно, что заболевания вен и лимфатических сосудов имеются у 56% пациенток с целлюлитом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нарушение венозного оттока, застой лимфы ведут к повышению проницаемости сосудистой стенки и выходу плазмы в интерстициальное (межклеточное) пространство. Возникающие при этом отек в пжк и гипоксия усугубляют нарушения микроциркуляции и уплотнению соединительнотканных перегородок.



Вывод:

контролируем достаточный уровень физической активности ежедневно;

подключаем дополнительные мероприятия по улучшению микроциркуляции: массажи, аппаратные процедуры, лимфодренажные упражнения;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

по назначению специалиста курсами пропиваем лимфодренажные напитки и препараты;

проходим своевременный медицинский контроль и коррекцию состояния лимфатической системы и венозного русла.

2.Гормональный дисбаланс.



Синдром доминирования эстрогенов. Подкожно-жировая клетчатка гормонзависимая и очень реагирует на гормональные дисбалансы. Именно по этой причине у худеньких девушек также бывает достаточно выраженный целлюлит.



Избыток эстрогена повышает уровень гиалуроновой кислоты в дерме, что способствует увеличению количества межклеточной жидкости и превращению растворимого коллагена в нерастворимый.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гормональные изменения в период беременности и кормления тоже не редкость. В 20% случаев целлюлит развивается во время и сразу после беременности.



Гипотиреоз, АИТ также усугубляют проявления целлюлита.