Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальними
Аксесуари - це родзинка образу. Без них, звичайно, можна обійтися, але буде прісно. Щоб завжди виглядати стильно, варто мати у своєму гардеробі базу з прикрас, які ніколи не виходять з моди.
Про це розповіла у своєму блозі Instagram стиліст Анна Пономаренко.
Стиліст назвала прикраси, які сміливо можна купувати для свого гардеробу на місяці і навіть на роки вперед, не боячись, що вони втратять свою актуальність і стануть "не трендовими".
Стиліст Анна Пономаренко назвала свою базу прикрас (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Вона зізналася, що їй часто задають питання, як не забувати носити прикраси? Але відповідь тут тільки один, впевнена Анна: зробити це своєю звичкою, інших варіантів немає.
Поставте нагадування в телефоні або приліпіть стікер з написом "а бусики?" на дзеркало, порадила вона, а потім носити прикраси стане так само природно, як одягатися.
Прикраси, які не втрачають актуальності (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Список базових прикрас від стиліста Анни Пономаренко:
- Сережки-кільця комфортного для вас розміру;
- Сережки з перлами середнього розміру;
- Лаконічна брошка, антикварна або будь-яка інша, мила вашому серцю;
- Тонкий або середній лаконічний браслет золотистий, сріблястий, шкіра, цільний або ланцюжок;
- Ланцюжок з підвіскою довжиною до 45 см, середнього розміру;
- Ланцюжок або підвіска, яка вам дорога;
- Лаконічне кільце.
"Такий набір дозволить вам додавати прикраси як у повсякденні образи, так і для виходу. Їх актуальність з плином часу не змінюється, можна додавати нові, більш актуальні форми до вже існуючих і отримувати модний мікс", - підсумувала Анна.
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