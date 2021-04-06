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Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальними

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 19:35
Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальними Базові прикраси ніколи не втрачають актуальності (фото: anemone.jewelry)
Автор: Lite

Аксесуари - це родзинка образу. Без них, звичайно, можна обійтися, але буде прісно. Щоб завжди виглядати стильно, варто мати у своєму гардеробі базу з прикрас, які ніколи не виходять з моди.

Про це розповіла у своєму блозі Instagram стиліст Анна Пономаренко.

Стиліст назвала прикраси, які сміливо можна купувати для свого гардеробу на місяці і навіть на роки вперед, не боячись, що вони втратять свою актуальність і стануть "не трендовими".

Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальнимиСтиліст Анна Пономаренко назвала свою базу прикрас (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Вона зізналася, що їй часто задають питання, як не забувати носити прикраси? Але відповідь тут тільки один, впевнена Анна: зробити це своєю звичкою, інших варіантів немає.

Поставте нагадування в телефоні або приліпіть стікер з написом "а бусики?" на дзеркало, порадила вона, а потім носити прикраси стане так само природно, як одягатися.

Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальнимиПрикраси, які не втрачають актуальності (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Список базових прикрас від стиліста Анни Пономаренко:

  • Сережки-кільця комфортного для вас розміру;
  • Сережки з перлами середнього розміру;
  • Лаконічна брошка, антикварна або будь-яка інша, мила вашому серцю;
  • Тонкий або середній лаконічний браслет золотистий, сріблястий, шкіра, цільний або ланцюжок;
  • Ланцюжок з підвіскою довжиною до 45 см, середнього розміру;
  • Ланцюжок або підвіска, яка вам дорога;
  • Лаконічне кільце.

"Такий набір дозволить вам додавати прикраси як у повсякденні образи, так і для виходу. Їх актуальність з плином часу не змінюється, можна додавати нові, більш актуальні форми до вже існуючих і отримувати модний мікс", - підсумувала Анна.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб: питання "що вдягнути" зникне з вашого життя.

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