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Блискучі ідеї для новорічного макіяжу: 5 кращих образів від зіркових візажистів

Автор: Ольга Турчанікова

На макіяж для новорічної ночі накладається особлива відповідальність - він повинен бути стійким, виразним і незвичайним.

Якщо ви не знаєте, як впоратися з цим завданням, беріть приклад із зіркових візажистів.

Алессандра Амбросіо

Графічні стрілки додають погляду виразності, а образу - драматичності. Єдиний їх недолік - необхідно мати певні навички. Але поки що ще є час потренуватися перед новорічною вечіркою.

Лілі Олдрідж

М'яко розтушовані smoky виглядають так заманливо і загадково, що ви точно будете привертати загальну увагу. Спробуйте додати в куточки очей трохи більше сяючих тіней.

Джіджі Хадід

Для цього макіяжу вам потрібно з'єднати кілька блискучих відтінків тіней, додати блиск для губ і опрацювати брови олівцем. Зверху на повіки нанесіть гліттер.

Хейлі Бібер

Чіткі стрілки і накладні вії роблять очі буквально "в півлиця". А "пухнасті" брови тільки додають ефекту. Губи в такому макіяжі краще залишити нейтральними.

Вінетрія

І на завершення образ з колекції Пет Макграт, яка давно звела золоте сяйво в культ. Більше блиску, глянцю і гламуру - девіз візажистки. До Нового року - те що треба!

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