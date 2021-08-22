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Блондинкам на замітку: як правильно доглядати за освітленим волоссям

Автор: Марина Настевич

Всі захоплюються, коли бачать дівчину з довгим світлим волоссям. Але мало хто знає, що догляд за блондом - досить складний процес. Щоб волосся було здоровим і красивим, важливо використовувати правильні засоби догляду і дотримуватися рекомендацій професіоналів.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір поділилася в Instagram важливими тонкощами правильного догляду за освітленим волоссям.

До речі! Коли ви перефарбовуєте освітлене волосся в більш темний колір, воно все також залишаються освітленим і пошкодженим (до тих пір, поки освітлена частина не зросте повністю). Тому догляд потрібен відповідний.

Що важливо в догляді за освітленим волоссям:

Відновлення. Маски/бальзами з кератином, протеїнами, керамідами і силіконами в складі. Все те, що залатує пошкодження, розгладжує і ущільнює. Звичайно, відновити повністю освітлене волосся не можна, але можна створити гарний візуал, надати доглянутий вигляд волоссю.

Шампунь. Завжди вибираємо за типом шкіри, але також дивимося на потреби волосся! Шампунь не повинен сушити, плутати, пушити і без того сухе волосся. Віддавайте перевагу шампуням з більш м'яким ПАР, без агресивних сульфатів.

Незмивний догляд. Креми, спреї, сироватки, флюїди і незмивні масла - обов'язково повинні бути присутніми в догляді! Все те, що полегшує розчісування, розплутує, створює додаткову плівку (захист для волосся).


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

При сильному пошкодженні можуть знадобитися філери, ампули, а також салонний догляд (хоча, його можна замінити ампулами).

Про що слід забути?

Праски, плойки, довготривалі процедури завивки і випрямлення (кератин). Рано чи пізно ви залишитеся без волосся, тому що це неминуче призведе до ламкості. Все перераховане вище для освітленого волосся стоїть під забороною (укладання допустимі, але зрідка і обов'язково з термозахистом).


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Освітлене волосся вимагає більш дбайливого, ретельного догляду. Чи можна відростити освітлене волосся? Однозначно так! Але зусиль і грошей (на догляд, підтримання кольору, хорошу фарбу і досвідченого колориста) піде набагато більше. Тому, переходячи на "світлу сторону", зважуйте всі за і проти.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина перерахувала компоненти в складі косметики, які варто обходити стороною.

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Б'юті-порадиДогляд за волоссям