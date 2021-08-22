Блондинкам на замітку: як правильно доглядати за освітленим волоссям

До речі! Коли ви перефарбовуєте освітлене волосся в більш темний колір, воно все також залишаються освітленим і пошкодженим (до тих пір, поки освітлена частина не зросте повністю). Тому догляд потрібен відповідний.

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Що важливо в догляді за освітленим волоссям:

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Відновлення. Маски/бальзами з кератином, протеїнами, керамідами і силіконами в складі. Все те, що залатує пошкодження, розгладжує і ущільнює. Звичайно, відновити повністю освітлене волосся не можна, але можна створити гарний візуал, надати доглянутий вигляд волоссю.

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Шампунь. Завжди вибираємо за типом шкіри, але також дивимося на потреби волосся! Шампунь не повинен сушити, плутати, пушити і без того сухе волосся. Віддавайте перевагу шампуням з більш м'яким ПАР, без агресивних сульфатів.

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Незмивний догляд. Креми, спреї, сироватки, флюїди і незмивні масла - обов'язково повинні бути присутніми в догляді! Все те, що полегшує розчісування, розплутує, створює додаткову плівку (захист для волосся).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

При сильному пошкодженні можуть знадобитися філери, ампули, а також салонний догляд (хоча, його можна замінити ампулами).

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Про що слід забути?

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Праски, плойки, довготривалі процедури завивки і випрямлення (кератин). Рано чи пізно ви залишитеся без волосся, тому що це неминуче призведе до ламкості. Все перераховане вище для освітленого волосся стоїть під забороною (укладання допустимі, але зрідка і обов'язково з термозахистом).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Освітлене волосся вимагає більш дбайливого, ретельного догляду. Чи можна відростити освітлене волосся? Однозначно так! Але зусиль і грошей (на догляд, підтримання кольору, хорошу фарбу і досвідченого колориста) піде набагато більше. Тому, переходячи на "світлу сторону", зважуйте всі за і проти.