Блондинкам на заметку: как правильно ухаживать за осветленными волосами

Кстати! Когда вы перекрашиваете осветленные волосы в более темный цвет, они все также остаются осветленными и поврежденными (до тех пор, пока осветленная часть не срастёт полностью). Поэтому уход нужен соответствующий.

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Что важно в уходе за осветленными волосами:

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Восстановление. Маски/бальзамы с кератином, протеинами, керамидами и силиконами в составе. Все то, что залатывает повреждения, разглаживает и уплотняет. Конечно, восстановить полностью осветленный волос нельзя, но можно создать красивый визуал, придать ухоженный вид волосам.

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Шампуни. Всегда выбираем по типу кожи, но также смотрим на потребности волос! Шампунь не должен сушить, путать, пушить и без того сухие волосы. Отдавайте предпочтение шампуням с более мягким ПАВ, без агрессивных сульфатов.

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Несмываемый уход. Кремы, спреи, сыворотки, флюиды и несмываемые масла - обязательно должны присутствовать в уходе! Все то, что облегчает расчёсывание, распутывает, создаёт дополнительную плёнку (защиту для волос).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

При сильном повреждении могут понадобиться филлеры, ампулы, а также салонный уход (хотя, его можно заменить ампулами).

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О чем следует забыть?

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Утюжки, плойки, долговременные процедуры завивки и выпрямления (кератин). Рано или поздно вы останетесь без волос, потому что это неизбежно приведет к ломкости. Все перечисленное выше для осветленных волос стоит под запретом (укладки допустимы, но изредка и обязательно с термозащитой).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Осветленные волосы требует более бережного, тщательного ухода. Можно ли отрастить осветленные волосы? Однозначно да! Но усилий и денег (на уход, поддержание цвета, хорошую краску и опытного колориста) уйдет гораздо больше. Поэтому переходя на "светлую сторону", взвешивайте все за и против.