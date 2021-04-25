Як боротися з ламкістю волосся: причини та ефективні поради

Ламкість волосся - основна причина, через яку довжина волосся може стояти на місці роками. Довжина волосся по лопатки або мимовільний каскад (це, коли не ходиш в перукарню, а волосся саме по собі стає коротшим) - знайоме? Якщо так, ця інформація для вас.
Б'юті-блогер Катерина Коцемір на своїй сторінці в Instagram перерахувала основні причини ламкості волосся і дала дієві рекомендації, як з цим боротися.
Внутрішні причини - різні дефіцити, проблеми зі здоров'ям, хронічні хвороби, відсутність збалансованого харчування, шкідливі звички, стреси і т.д. Це може призводити не тільки до випадання, але і до витончення, ламкості волосся. Внутрішніх причин ламкості волосся маса і вирішувати їх краще спільно з лікарем.
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Зовнішні, механічні причини - фарбування, використання термоприладів, неправильно підібраний догляд, "шкідливі гумки і гребінці" і навіть неправильна сушка феном може також призводити до ламкості.
З першим пунктом все зрозуміло - періодично перевіряти своє здоров'я, звертатися до лікаря і не займатися самолікування в разі виникнення проблем, дотримуватися ЗСЖ і дбайливо ставиться до свого здоров'я.
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Виключення механічних причин ламкості волосся - це те, що ви можете почати робити "тут і зараз".
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Раніше ми писали, що експерт назвала важливі правила догляду за фарбованим волоссям, щоб воно було красиве і блискуче.