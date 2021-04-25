Как бороться с ломкостью волос: причины и эффективные советы

Основные причины ломкости волос:

Внутренние причины - различные дефициты, проблемы со здоровьем, хронические болезни, отсутствие сбалансированного питания, вредные привычки, стрессы и т.д. Это может приводить не только к выпадению, но и к истончению, ломкости волос. Внутренних причин ломкости волос масса и решать их лучше совместно с врачом.

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Внешние, механические причины - окрашивания, использование термоприборов, неправильно подобранный уход, "вредные резинки и расчёски" и даже неправильная сушка феном может также приводить к ломкости.

Как бороться с ломкостью волос:

С первым пунктом всё понятно - периодически проверять свое здоровье, обращаться к врачу и не заниматься самолечение в случае возникновения проблем, придерживаться ЗОЖ и бережно относится к своему здоровью.

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Исключение механических причин ломкости волос - это то, что вы можете начать делать "здесь и сейчас".

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Перестаньте окрашивать волосы агрессивными красителями. Выбирайте только проф. краски, не бюджет, делайте окрашивание у колориста.

Используйте правильную технику расчесывания. Не расчёсывайте мокрые волосы, а только сухие или слегка влажные. Начиная от кончиков и плавно придвигаясь вверх (если волосы влажные, обязательно нанесите несмываемый уход перед расчёсыванием).

Иллюстративное фото (pexels.com)

Выбирайте качественные расчёски - например, ikoo, tangle teezer, wetbrash, I love my hair и т.д.

Большую роль играет уход! Ломкость волос хорошо предотвращает увлажняющий уход. Если у вас поврежденные волосы, используйте и восстанавливающие серии.

Не сушите волосы без термозащиты и на горячих температурах. Допустимая температура для сушки феном - тёплая.

Используйте для кончиков защитные флюиды и несмываемые масла. Некоторые из них наносятся непосредственно перед сушкой, а некоторые на сухие кончики волос, в качестве завершающего штриха.

Иллюстративное фото (pexels.com)