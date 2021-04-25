Как бороться с ломкостью волос: причины и эффективные советы

Ломкость волос - основная причина, из-за которой длина волос может стоять на месте годами. Длина волос по лопатки или самопроизвольный каскад (это, когда не ходишь в парикмахерскую, а волосы сами по себе становятся короче) - знакомо? Если да, эта информация для вас.
Бьюти-блогер Екатерина Коцемир на своей странице в Instagram перечислила основные причины ломкости волос и дала действенные рекомендации, как с этим бороться.
Внутренние причины - различные дефициты, проблемы со здоровьем, хронические болезни, отсутствие сбалансированного питания, вредные привычки, стрессы и т.д. Это может приводить не только к выпадению, но и к истончению, ломкости волос. Внутренних причин ломкости волос масса и решать их лучше совместно с врачом.
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Внешние, механические причины - окрашивания, использование термоприборов, неправильно подобранный уход, "вредные резинки и расчёски" и даже неправильная сушка феном может также приводить к ломкости.
С первым пунктом всё понятно - периодически проверять свое здоровье, обращаться к врачу и не заниматься самолечение в случае возникновения проблем, придерживаться ЗОЖ и бережно относится к своему здоровью.
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Исключение механических причин ломкости волос - это то, что вы можете начать делать "здесь и сейчас".
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее мы писали, что эксперт назвала важные правила ухода за окрашенными волосами, чтобы они были красивые и блестящие.