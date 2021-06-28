Швидко і інтенсивно: нутриціолог назвала три важливих секрету жироспалення

Часто ми хочемо схуднути в певній зоні тіла - зігнати боки, зменшити стегна, але щоб груди "залишилася на місці". На жаль, але так не вийде. Зате є хороша новина - жироспалення відбувається рівномірно, якщо дотримуватися трьох головних умов.
Яких саме - про це розповіла нутриціолог Надія Пахирко на сторінці в Instagram.
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Насправді не існує таких вправ, таблеток, поясів, обгортань та інших чудових засобів, які спалюють жир на якомусь конкретному місці. Все це підступи маркетологів.
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Прибрати жир можна лише дотримуючись трьох умов:
1.Дефіцит калорій
2.Правильний баланс БЖУ
3.Фізична активність
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Для того, щоб розлучитися із зайвим жиром мало робити вправи. Вам потрібно виконати ще одну важливу умову - витрачати калорій більше, ніж з'їдати.
З'їдаючи свою норму білка щодня, ваша м'язова маса підтримується, не руйнується. Це дуже важливо адже м'язи навіть в стані спокою витрачають велику кількість енергії. Чим більше у вас м'язів, тим інтенсивніше обмінні процеси, тим швидше йде вага.
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Тренуючи вправами окремі ділянки тіла, ви зміцнюєте м'язи в цій області.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вправи дають додаткову витрату калорій, і чим ви серйозніше підходите до тренувань, тим більше витрачаєте калорій, а це прискорює правильне схуднення.
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Однак жир йде з усього тіла рівномірно. При зниженні ваги, худнути ви будете у всьому тілі: і обличчя і ноги, груди теж будуть втрачати підшкірну жирову клітковину.
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І щоб не отримати в результаті обвислу шкіру і в'яле тіло і втрачене здоров'я, дуже важливо підійти до цих трьох умов грамотно.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова назвала три основні кроки на шляху до стрункості.