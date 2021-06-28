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Быстро и интенсивно: нутрициолог назвала три важных секрета жиросжигания

Автор: Ольвия Агаркова

Часто мы хотим похудеть в определенной зоне тела – согнать бока, уменьшить бедра, но чтобы грудь "осталась на месте". Увы, но так не получится. Зато есть хорошая новость – жиросжигание происходит равномерно, если соблюдать три главных условия.

Какие именно - об этом рассказала нутрициолог Надежда Пахирко на странице в Instagram.


На самом деле не существует таких упражнений, таблеток, поясов, обертываний и других чудесных средств, которые сжигают жир на каком-то конкретном месте. Все это происки маркетологов.

Убрать жир можно лишь соблюдая три условия:

1.Дефицит калорий
2.Правильный баланс БЖУ
3.Физическая активность


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для того, чтобы расстаться с лишним жиром не достаточно делать упражнения. Вам нужно выполнить еще одно важное условие - тратить калорий больше, чем съедать.

Съедая свою норму белка ежедневно, ваша мышечная масса поддерживается, не разрушается. Это очень важно ведь мышцы даже в состоянии покоя расходуют большое количество энергии. Чем больше у вас мышц, тем интенсивнее обменные процессы, тем быстрее уходит вес.

Прорабатывая упражнениями отдельные участки тела, вы укрепляете мышцы в этой области.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнения дают дополнительный расход калорий, и чем вы серьезнее подходите к тренировкам, тем больше расходуете калорий, а это ускоряет правильное похудение.

Однако жир уходит со всего тела равномерно. При снижении веса, худеть вы будете во всем теле: и лицо и ноги, грудь тоже будут терять подкожную жировую клетчатку.

И чтобы не получить в итоге обвисшую кожу и дряблое тело и потерянное здоровье, очень важно подойти к этим трем условиям грамотно.

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала три основных шага на пути к стройности.

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