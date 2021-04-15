Для людей із жирною шкірою: косметолог розповіла, як позбутися чорних цяток

"Чорні цятки, камедони, - шкірний жир, що заповнює пори. Вони бувають тільки на жирній / комбінованій шкірі. І причиною їх появи може служити безліч факторів, іноді - всі разом", - розповіла Яна.

Причини появи чорних крапок:

Генетично підвищене вироблення шкірного сала.

Гормональний збій. Гормони майже виключно регулюють саловиділення.

Клітини шкіри блокують вихід шкірного сала.

Глибокі або вузькі пори не дають вийти шкірному салу назовні.

Неправильний догляд посилює цю проблему: залишки догляду й макіяжу змішуються з клітинами, не даючи вийти шкірному салу.

Потрібно відрізнити чорні цятки від "псевдо"-цяток (фото: pexels.com)

Яна підкреслила, що важливо вміти відрізняти "чорні цятки" від "псевдо"-чорних цяток".

Чорні цятки (blackheads) - щільний шкірний жир, нагадує пробку. Їх можна скоротити за допомогою догляду.

Псевдо-чорні цятки (sebaceous filaments) - тонкі ниточки, виходять з волосяних фолікулів, часто виступають над шкірою (в основному, на носі). Це явище так само природно, як і пори. Їх не можна видавити і прибрати, але можна освітлювати.

Основи догляду за шкірою, схильної до чорних цяток

Очищення

Воно має бути м'яким, не "до скрипу" (останнє швидше посилить проблему). Увечері слід очищати шкіру в 2 етапи (з гідрофільним засобом). З досвіду консультацій помітила, найчастіше причина камедонів - недолік очищення. Тому завжди починаємо з нього.

Кислоти

ВНА-кислоти тут найбільш ефективні: вони проникають вглиб пір і розчиняють шкірне сало, очищаючи пори. Засіб не повинен містити спирт (алкоголь).

АНА-кислоти вирівнюють рельєф і працюють на поверхні шкіри, висвітлюючи пори.

Азелаїнова кислота очищає пори, зменшує вироблення шкірного сала і впливає на бактерії P.acnes, надлишок яких призводить до акне. Крім того, вона запобігає забиванню пор.⠀

Ніацинамід

Помітно освітлює камедони.⠀

Глиняні маски

Надають абсорбуючий ефект: частково поглинають шкірний жир (без ментолу та інших дратівливих компонентів). Якщо вони вам підходять - сміливо використовуйте.

Ретиноїди

Нормалізують процес поділу клітин, і не дозволяючи клітинам забивати пори і регулюють виділення шкірного сала.