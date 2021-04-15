Для людей с жирной кожей: косметолог рассказала, как избавиться от черных точек

Люди, у которых жирная кожа, знают, как сложно порой добиться чистого лица без вісіпаний. На это уходят множество сил и косметики. Но главное в этой ситуации - наладить правильный уход за такой кожей.
Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram косметолог и нутрициолог Яна Фокси.
"Черные точки, камедоны, - кожный жир, заполняющий поры. Черные точки бывают только на жирной / комбинированной коже. И причиной их появления может служить множество факторов, иногда - все вместе", - рассказала Яна.
Яна подчеркнула, что важно уметь отличать "черные точки" от "псевдо"-черных точек".
Черные точки (blackheads) - плотный кожный жир, напоминает пробку. Их можно сократить с помощью ухода.
Псевдо-черные точки (sebaceous filaments) - тонкие ниточки, выходят из волосяных фолликулов, часто выступают над кожей (в основном, на носу). Это явление так же естественно, как и поры. Их нельзя выдавить и убрать, но можно осветлять.
Очищение
Оно должно быть мягким, не "до скрипа" (последнее скорее усугубит проблему). Вечером следует очищать кожу в 2 этапа (с гидрофильным средство). По опыту консультаций заметила, чаще всего причина камедонов - недостаток очищения. Поэтому начинаем всегда с него.
Кислоты
ВНА-кислоты здесь самые эффективные: они проникают вглубь пор и растворяют кожное сало, очищая поры. Средство не должно содержать спирт (alcohol).
АНА-кислоты выравнивают рельеф и работают на поверхности кожи, осветляя поры.
Азелаиновая кислота очищает поры, уменьшает выработку кожного сала и влияет на бактерии P.аcnes, избыток которых приводит к акне. Кроме того, она предотвращает забивание пор.⠀
Ниацинамид
Заметно осветляет камедоны.⠀
Глиняные маски
Оказывают абсорбирующий эффект: частично поглощают кожный жир (без ментола и прочих раздражающих компонентов). Если они вам подходят - смело используйте.
Ретиноиды
Нормализуют процесс деления клеток, и не позволяя клеткам забивать поры и регулируют выделение кожного сала.
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