Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру
Молоко все частіше вважається причиною екземи, акне, тьмяності і розцінюється як ворог номер один для нашого обличчя. Молоко і акне: чи є взаємозв'язок? На це питання відповіла косметолог Тетяна Моторіна.
На сторінці в Instaram вона розповіла про вплив молочних продуктів на зовнішній вигляд.
Багато досліджень встановили зв'язок між споживанням молочних продуктів і посиленням акне.
⠀
Гормони, що містяться в молоці, підвищують рівень тестостерону в організмі людини. Через це збільшується вироблення шкірного сала, яке закупорює фолікули.
⠀
Крім гормонів, в молоці міститься сироватковий білок і казеїн. Вони збільшують рівень інсуліноподібний фактор росту — 1 (IGF-1), який посилює акне.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Варто бути уважнішими тим, хто вживає протеїнові коктейлі або батончики на основі сироватки та казеїну. Вони теж провокують запалення.
⠀
Відмовлятися від усіх молочних продуктів не має сенсу. Молоко і морозиво посилюють запалення, в той час як натуральний йогурт або сир можуть ніяк не впливати на стан шкіри.
⠀
Через ферментацію йогурт містить менше інсуліноподібний фактор росту — 1, ніж молоко. Тому він не має такого сильного впливу на шкіру. А йогурт з пробіотиками може навіть знизити запалення. Як на стан шкіри впливає сир — залишається поки неясним.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як перевірити вплив молока саме на вашу шкіру?
- Спробуй відмовитися від молочних продуктів. Зазвичай 2-3 тижнів достатньо, щоб зрозуміти взаємозв'язок, але іноді результат може виявитися не раніше, ніж через місяць.
- Спочатку відмовся від молока. Якщо нічого не змінилося — спробуй відмовитися від сиру.
- Так можна зрозуміти, які продукти посилюють запалення особисто у вас.
Безмолочна дієта знизить ймовірність запалень, але вона не допоможе позбутися від акне повністю.Спадковість, стрес і гормони впливають на стан шкіри набагато сильніше будь-якої дієти.
⠀
Важливий і правильний догляд. Якщо висипання не проходять тривалий час, доведеться вдатися до спеціальних засобів з саліцилової кислотою і ретиноїдами.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла правду про натуральну косметику.