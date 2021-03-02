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Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 08:38
Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Молоко все частіше вважається причиною екземи, акне, тьмяності і розцінюється як ворог номер один для нашого обличчя. Молоко і акне: чи є взаємозв'язок? На це питання відповіла косметолог Тетяна Моторіна.

На сторінці в Instaram вона розповіла про вплив молочних продуктів на зовнішній вигляд.

Багато досліджень встановили зв'язок між споживанням молочних продуктів і посиленням акне.

Гормони, що містяться в молоці, підвищують рівень тестостерону в організмі людини. Через це збільшується вироблення шкірного сала, яке закупорює фолікули.

Крім гормонів, в молоці міститься сироватковий білок і казеїн. Вони збільшують рівень інсуліноподібний фактор росту — 1 (IGF-1), який посилює акне.

Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варто бути уважнішими тим, хто вживає протеїнові коктейлі або батончики на основі сироватки та казеїну. Вони теж провокують запалення.

Відмовлятися від усіх молочних продуктів не має сенсу. Молоко і морозиво посилюють запалення, в той час як натуральний йогурт або сир можуть ніяк не впливати на стан шкіри.

Через ферментацію йогурт містить менше інсуліноподібний фактор росту — 1, ніж молоко. Тому він не має такого сильного впливу на шкіру. А йогурт з пробіотиками може навіть знизити запалення. Як на стан шкіри впливає сир — залишається поки неясним.

Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як перевірити вплив молока саме на вашу шкіру?

  • Спробуй відмовитися від молочних продуктів. Зазвичай 2-3 тижнів достатньо, щоб зрозуміти взаємозв'язок, але іноді результат може виявитися не раніше, ніж через місяць.
  • Спочатку відмовся від молока. Якщо нічого не змінилося — спробуй відмовитися від сиру.
  • Так можна зрозуміти, які продукти посилюють запалення особисто у вас.

Безмолочна дієта знизить ймовірність запалень, але вона не допоможе позбутися від акне повністю.Спадковість, стрес і гормони впливають на стан шкіри набагато сильніше будь-якої дієти.

Важливий і правильний догляд. Якщо висипання не проходять тривалий час, доведеться вдатися до спеціальних засобів з саліцилової кислотою і ретиноїдами.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла правду про натуральну косметику.

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