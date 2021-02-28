Корисна і ефективна? Косметолог розкрила несподівану правду про натуральну косметику

Ні. Органічна та натуральна косметика ≠ корисна і ефективна. Неважливо, чи отримано компонент з природного сировини або синтезований в лабораторії, його хімічна структура і властивості будуть однакові. Не всі речовини можна отримати з рослинної сировини, а багато сучасних інгредієнтів набагато простіше синтезувати, наприклад, цераміди, гіалуронову кислоту, ретиноїди та інші активи.



Натуральні компоненти ніяк особливо не сприймаються нашим організмом. "Створено природою" не означає корисніше для людини. Наприклад, відомі алергени – це натуральні речовини, багато сильні отрути теж. Натуральні інгредієнти проходять обробку, можуть піддаватися хімічному очищенню або змінюватися в ході реакцій.



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Наприклад, є ПАР sls, який може бути отриманий із рослинної сировини і нафтопродуктів. В обох випадках компонент має одну і ту ж хімічну структуру і властивості. В органічній косметиці він заборонений, але зате дозволено sodium coco sulfate – очищаючий інгредієнт (ПАР) з пальми. Але іронія в тому, що цей компонент містить у своєму складі sls та інші сульфати. І виходить шляхом хімічної реакції сульфатирования кокосового масла. Тобто хоч джерело натуральне, але кінцевий продукт – не вихідний масло, а інша речовина. Це нормальна практика, адже інакше ми не змогли отримувати ті компоненти, які б відповідали нашим потребам.



Тому горду назву "органік" ніяк не робить косметику краще. Зате дозволяє виробникам спекулювати на тому, що їх косметика особливо чиста, створена матір'ю природою. Теж стосується і інших заяв в косметиці. Наприклад, молекулярна косметика – такий же міф, як і косметика без хімії. Всі компоненти складаються з молекул, тому виділяти таку косметику в окрему категорію не має сенсу.