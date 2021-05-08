Все чисто: топ-12 правил від косметолога, які допоможуть назавжди забути про висипання

Ось топ-12 правил профілактики висипань:

1.Адекватний підхід до вибору засобів. Орієнтуємося не на напис на баночці "для жирної / сухої шкіри", а на склад! Інакше доглядом будемо збивати РН баланс. Наприклад, SLS / SLES неприпустимий для щоденного застосування.

Також всім власникам акне краще уникати контакт з гліколевою кислотою! Чи то хімічний пілінг у косметолога, або крем / гель, в складі якого вона присутня! Glycolic Acid в складі найчастіше провокує висипання (при схильності).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Ніякого вмивання милом! Будь-яким!

3. Виключіть масла з догляду. Зовсім. Все!

4.Тонік - найважливіший продукт у догляді, він нейтралізує дію умивалки, вирівнює РН і пом'якшує дію води. Протираємо їм обличчя кожен раз після вмивання водою.

5. Маски ідеальні з підсушують і загоюють компонентами, блакитна або біла глина (каолін), цинк, або морські водорості. Якщо один раз в тиждень ми робимо очищувальну маску, другий раз потрібно зробити зволожуючу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Ензимний пілінг для домашнього догляду - в будь-яку пору року.

Ніяких скарбів і засобів з механічними частинками, особливо якщо на обличчі є гнійничкові висипання! Частинки можуть травмувати оболонку прища і рознести вміст по всьому обличчю, спровокувавши нові висипання.

7.У салоні вибираємо хімічні пілінги і виключаємо чистки. Чистки акнетикам протипоказані.

8. Ніякого самолікування мазями з антибіотиками. Засоби з антибіотиками вбивають все середовище, а не тільки погане. Таке лікування повинен призначати фахівець. При використанні подібних засобів особливо важливо відновити мікробіом. Тут правильний догляд вкрай важливий!

9.Ніякого нічного крему!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

10.Правильне харчування і питний режим. Не варто їсти ті продукти, які дуже довго зберігаються: молоко тривалого зберігання, соки, кетчупи, соуси, йогурти і тд. Також небезпечні для шкіри не сезонні овочі та фрукти.

11. Перестаньте чіпати обличчя руками, якщо ви не вимили їх перед цим! Кутатися підборіддям в шарф або куртку - це зайвий контакт, що провокує висипання. Шарф частіше періть.

12. Макіяж не найкращий друг при запаленнях.Проблемну шкіру дуже важливо не пересушити, інакше крім прищів додамо сухість і лущення.