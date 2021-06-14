Читай по обличчю: дієтолог навчила проводити самодіагностику за зовнішнім виглядом

Отже, почнемо з огляду і приділимо пильну увагу стану і кольору шкірних покривів і не тільки.

Білки очей (склера). Вони повинні бути білими, рівно пофарбованими.

Їх жовтизна свідчить про проблему з печінкою або з жовчовидільної системою.

Насичено жовті білки бувають при гепатиті.

Жовтуваті, нерівно пофарбовані, з вкрапленнями і судинними прожилками – ознака наявності інтоксикації організму з тієї чи іншої причини (хвороба печінки або нирок, інфекційне захворювання, отруєння).

Сіруватий відтінок білків говорить про хронічну втому і апатію.

Блакитний - про виснаження захисних сил організму і, можливо, про наявність анемії.

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Брови. Густі брови - здорова ознака. Випадання і порідіння брів з зовнішньої третини часто буває при АІТ, гіпотиреозі, дефіциті йоду в організмі.



Губа. Сухість і потріскані губи на часто або постійній основі (не беремо випадок з інтоксикацією під час хвороби з гіпертермією) говорять про зневоднення організму, переїданні простими вуглеводами (потріскані губи - часта проблема ласунів), про дефіцит жирів. Губи відображають стан шлунка і селезінки. А ці органи люблять теплу і маслянисту їжу зі спеціями.



Носа. Відображає стан товстого кишечника. Хронічний риніт і неповне дихання часто пов'язані з млявим товстим кишечником і слабкою функцією очищення, при схильності до запорів. Поліпи в носі не першопричина риніту, а вже наслідок невирішених хронічних проблем з товстим кишечником.