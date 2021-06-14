Читай по обличчю: дієтолог навчила проводити самодіагностику за зовнішнім виглядом

Огляд обличчя - досить простий допоміжний метод визначення хвороби або дисбалансу в тому чи іншому органі. Існують перевірені і показові діагностичні критерії, як в сучасній медицині, так і в стародавній тибетській медицині.
Дієтолог Тіана Фіалкова на сторінці в Instagram розповіла, як за зовнішніми ознаками визначити проблеми в організмі.
Отже, почнемо з огляду і приділимо пильну увагу стану і кольору шкірних покривів і не тільки.
Білки очей (склера). Вони повинні бути білими, рівно пофарбованими.
Їх жовтизна свідчить про проблему з печінкою або з жовчовидільної системою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Брови. Густі брови - здорова ознака. Випадання і порідіння брів з зовнішньої третини часто буває при АІТ, гіпотиреозі, дефіциті йоду в організмі.
Губа. Сухість і потріскані губи на часто або постійній основі (не беремо випадок з інтоксикацією під час хвороби з гіпертермією) говорять про зневоднення організму, переїданні простими вуглеводами (потріскані губи - часта проблема ласунів), про дефіцит жирів. Губи відображають стан шлунка і селезінки. А ці органи люблять теплу і маслянисту їжу зі спеціями.
Носа. Відображає стан товстого кишечника. Хронічний риніт і неповне дихання часто пов'язані з млявим товстим кишечником і слабкою функцією очищення, при схильності до запорів. Поліпи в носі не першопричина риніту, а вже наслідок невирішених хронічних проблем з товстим кишечником.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розписала поетапну схему мотивації для тих, хто худне.