Читай по лицу: диетолог научила проводить самодиагностику по внешнему виду

Осмотр лица - довольно простой вспомогательный метод определения болезни или дисбаланса в том или ином органе. Существуют проверенные и показательные диагностические критерии, как в современной медицине, так и в древней тибетской медицине.
Диетолог Тиана Фиалкова на странице в Instagram рассказала, как по внешним признакам определить проблемы в организме.
Итак, начнем с осмотра и уделим пристальное внимание состоянию и цвету кожных покровов и не только.
Белки глаз (склера). Они должны быть белыми, ровно окрашенными.
Их желтизна свидетельствует о проблеме с печенью или с желчевыделительной системой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Брови. Густые брови - здоровый признак. Выпадение и поредение бровей с наружной трети часто бывает при АИТ, гипотиреозе, дефиците йода в организме.
Губы. Сухость и потресканные губы на часто или постоянной основе (не берем случай с интоксикацией во время болезни с гипертермией) говорят об обезвоженности организма, переедании простыми углеводами (потресканные губы - частая проблема сладкоежек), о дефиците жиров. Губы отражают состояние желудка и селезенки. А эти органы любят теплую и маслянистую пищу со специями.
Нос. Отражает состояние толстого кишечника. Хронический ринит и неполное дыхание зачастую связаны с вялым толстим кишечником и слабой функцией очищения, при склонности к запорам. Полипы в носу не первопричина ринита, а уже следствие нерешенных хронических проблем с толстым кишечником.
Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова расписала поэтапную схему мотивации для худеющих.