Не дайте себе обдурити: стиліст показала, які джинси вже не в тренді в 2021

Для початку подивіться на їх довжину і висоту талії - це допоможе визначити, вийшли вони з моди остаточно або все ще на плаву.

Буває, знайдеш в шафі джинси з минулих сезонів і не знаєш, в тренді вони чи ні. Варто їх носити далі або краще просто викинути?

Які джинси в тренді, а які застаріли в 2021 році:

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Катерина Іонова.

1. Насамперед зверніть увагу на довжину - у моделі застаріли, а подовжені джинси - все ще в тренді.



2. Далі дивіться на прикраси на брюках. Занадто багато каменів, нашивок і вставок сигналізують про те, що такі джинси вже не в тренді. В тренді -лаконічність, максимум, що може виділятися, - гудзики.

3. Потім переведи погляд на дірки і всілякі потертості. Якщо їх немає - залишаємо штани, якщо вони є - не варто носити ці джинси влітку 2021.

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4. Ну і, нарешті, дивіться на висоту талії і на посадку. Обтягуючі моделі з низькою талією давно "відійшли від справ". Висока талія і вільний крій, навпаки, в тренді. Не дайте себе обдурити!

Які джинси вже не в тренді (фото: instagram.com/kate_yourstylist)