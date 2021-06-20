Не роби так! Які аксесуари для волосся здатні нашкодити локонам

Обручі, пов'язки, шпильки, резинки - всі ці аксесуари для волосся завжди будуть в тренді. Просто змінюється їх стиль, форма та інше. Але багато з них носяться не дуже комфортно. Наприклад, пов'язка або обруч (навіть не дуже тугі) можуть викликати головний біль, а шпилька може травмувати шкіру голови, навіть якщо ви не особливо відчуваєте тертя або біль.

Високий тугий хвіст або кінський хвіст. Основне навантаження припадає на фронтальну лінію росту волосся (лінія чола). Любительки кінських хвостів зазначають, що з часом лінія росту волосся піднімається, лоб стає вище. Це називається "тракційне випадыння волосся", тобто волосся витягується під власною вагою.

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Нарощування волосся. Тільки при дотриманні всіх правил техніки нарощування це безпечно! Важливо знайти хорошого фахівця.

Резинки для волосся. Тугі резинки перетискають і сприяють ламкості волосся в місці перетиску, а резинки "спіральки" просто обривають волосся, якщо ви їх стягуєте з хвоста, розпускаючи локони. Якщо резинка - то тільки м'яка. В ідеалі - шовкова.