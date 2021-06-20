Не делай так! Какие аксессуары для волос способны навредить локонам

Обручи, повязки, заколки, резинки - все эти аксессуары для волос всегда будут в тренде. Просто меняется их стиль, форма и прочее. Но многие из них носятся не очень комфортно. Например, повязка или обруч (даже не очень тугие) могут вызвать головную боль, а заколка или шпилька может травмировать кожу головы, даже если вы не особо чувствуете трение или боль.

Высокий тугой хвост или конский хвост. Основная нагрузка приходится на фронтальную линию роста волос (линия лба). Любительницы конских хвостов отмечают, что со временем линия роста волос поднимается, лоб становится выше. Это называется "тракционное выпадение волос", т.е. волосы вытягиваются под собственным весом.

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Наращивание волос. Только при соблюдении всех правил техники наращивания это безопасно! Важно найти хорошего специалиста.

Резинки для волос. Тугие резинки пережимают и способствуют ломкости волос в месте пережима, а резинки "спиральки" просто обрывают волосы, если вы их стягиваете с хвоста, распуская локоны. Если резинка - то только мягкая. В идеале - шелковая.