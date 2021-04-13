Не роби так! Топ-9 помилок, які не пробачає обличчя

Помилка 1: не вмиваєтеся вранці



Умиватися потрібно як ввечері, так і вранці, причому не просто водою. За ніч на обличчі накопичується бруд: пил, піт, шкірний жир. Вранці все це теж слід знімати очисними засобами, оскільки просто змити водою не вийде. Інакше згодом з'являються закупорки, чорні крапки і запалення.



Помилка 2: вмиваєтеся з милом



Не можна, причому ні в якому віці. Молода шкіра це, може, й пробачить, вона ще відновиться. А шкіра після 30 років пробачити не зможе, так як мило — це луг. Мило знімає захисний шар і шкіра потім протягом доби не може відновитися.Через це виникають сухість і зморшки.

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Для вмивання необхідні спеціальні засоби. Для жирної шкіри гарні гелі, пінки. Для сухої — молочко. Для вікової шкіри, після 35 років, гелі вже не підходять, найкраще вмиватися косметичним молочком. І не просто, наносячи на спонж, протирати обличчя, а саме вмиватися, як гелем або пінкою.

Помилка 3: часто користуєтеся або не користуєтеся скрабом



Регулярне очищення скрабом або пілінгом обов'язково, тому що ороговілі лусочки шкіри — це мертві частки, їх треба знімати. Якщо вони залишаються, які б чудо-креми ви не купували, вони банально не проникнуть до тих «живих» шарів шкіри, які мають потребу в живленні. Але є нюанси.

Якщо шкіра жирна, користуватися скрабом або пілінгом можна два рази в тиждень. Якщо суха або вікова — раз в десять днів або раз в два тижні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Використовувати скраб можна тільки до 25 років, після цього — виключно пілінг. В скрабі містяться дуже грубі частинки, які пошкоджують шкіру. Після 30 років вона вже не відновлюється і всі пошкодження залишаються.



Помилка 4: ігноруєте тонік



Багато користуються тоніком як лосьйоном, але тонік — це не лосьйон. Тонік потрібен для того, щоб після очищення відновити pH-баланс шкіри. Яким би м'яким засобіб для вмивання не був, він все одно змінює pH.



Крім того, без застосування тоніка креми не будуть працювати, навіть найкращі. З тоніком активність крему підвищується втричі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Помилка 5: сушити жирну шкіру



Багато хто думає, що жирну шкіру треба сушити. Але чим більше ми її сушимо, тим більший стрес вона переживає і виробляє ще більше жиру. Тому які б то не було спиртовмісні засоби використовувати категорично не можна. Якщо є запалення, то підсушити їх можна точково ватною паличкою. Але ніяк не наносити засіб на все обличчя.

Помилка 6: не змиваєте міцелярно воду



Міцелярна вода для очищення насправді дуже хороша. І для чутливої шкіри, і для вікової. Але її треба змивати. Якщо протерти обличчя міцелярною водою і так залишити, то міцели, які вбирають в себе бруд, залишаться з нею ж на шкірі. Тобто міцелярна вода — це такий ж засіб очищення, як гель або молочко, після якого слід наносити тонік.

Помилка 7: неправильно користуєтеся кремами



По-перше, їх треба підбирати по сезону: влітку — більш легкої текстури, взимку — більш щільною. Звертати увагу треба і на тип шкіри.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, слід розрізняти крем денний і нічний.Якщо вдень шкірі в першу чергу необхідно зволоження, то вночі — живлення.



По-третє, для шкіри навколо очей повинен бути окремий крем. Чому? На шкірі під очима сальних залоз немає. Для неї не підходять ті засоби, які ми використовуємо для обличчя, навіть якщо вони для чутливої шкіри.

Помилка 8: не видаляєте надлишки олій



Олії — хороша альтернатива кремам для жирної шкіри у тому числі. Якщо ви наносите олії на жирну шкіру, вона заспокоюється і власний жир не виробляє, так як вона його вже отримала.

Для жирної шкіри підходить олія виноградної кісточки, мигдальна. Масло какао, масло ши — вони взагалі для всіх.

Крім того, через 20-30 хвилин після того, як ви нанесли молію, надлишки треба видалити, промокнувши обличчя серветкою. Шкіра вбирає в себе те, що їй необхідно, а решта — надлишок.

Помилка 9: завдали маску і ходите, а не лежите



Масками слід користуватися регулярно, це дуже активний догляд. Але якщо ви нанесли маску, не можна ходити з нею по квартирі. Маска дуже важка, і якщо не лежати, то шкіра обвисає. Якщо зловживати цим постійно, обличчя просто попливе.