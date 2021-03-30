Тримаємо курс на красу: косметолог розповіла про важливі правила весняного догляду

З приходом весни змінюються й основні правила догляду, які були актуальні взимку. Що варто враховувати зі зміною погодних умов розповіла косметолог Ольга Петруніна.
На своїй сторінці в Instagram експерт розповіла про принципи весняного догляду за шкірою.
Є 2 головних правила:
Навесні ми завершуємо сезон кислотних пілінгів. Чим же ми їх замінимо, щоб відлущувати шкіру?
Ензимними. Це пілінги на основі фруктових екстрактів, які можна робити цілий рік. У їх складі не повинно бути кислот. Правда, зараз виробники стали використовувати невелику кількість кислоти (наприклад, 2% гліколевої) в якості транспортного агента (це те, з допомогою чого активні компоненти проникають в глибокі шари шкіри). Такий пілінг теж можна робити і в період активного.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Робимо ензимний пілінг не частіше 1-го разу на тиждень!
Кілька лайфхаків:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Протипоказання: відкриті ранки, герпес, алергія на фрукти, які є у складі пілінгу.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про різницю двох процедур – чищення і пілінгу.
До речі, косметолог Ольга Довгопола озвучила погані звички, які провокують висипання.