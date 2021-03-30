Держим курс на красоту: косметолог рассказала о важных правилах весеннего ухода

С приходом весны меняются и основные правила ухода, которые были актуальны зимой. Что стоит учитывать с наступлением тепла рассказала косметолог Ольга Петрунина.
На своей странице в Instagram эксперт рассказала о принципах весеннего ухода за кожей.
Есть 2 главных правила:
Весной мы завершаем сезон кислотных пилингов. Чем же мы их заменим, чтобы отшелушивать кожу?
Энзимными. Это пилинги на основе фруктовых экстрактов, которые можно делать круглый год. В их составе не должно быть кислот. Правда, сейчас производители стали использовать небольшое количество кислоты (например, 2% гликолевой) в качестве транспортного агента (это то, с помощью чего активные компоненты проникают в глубокие слои кожи). Такой пилинг тоже можно делать и в период активного.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Делаем энзимный пилинг не чаще 1-го раза в неделю!
Несколько лайфхаков:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Противопоказания: открытые ранки, герпес, аллергия на фрукты, которые есть в составе пилинга.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала о разнице двух процедур – чистки и пилинга.
Кстати, косметолог Ольга Довгопола озвучила плохие привычки, провоцирующие высыпания.