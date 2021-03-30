Держим курс на красоту: косметолог рассказала о важных правилах весеннего ухода

Есть 2 главных правила:

убираем кислотные пилинги

вводим spf-защиту

Весной мы завершаем сезон кислотных пилингов. Чем же мы их заменим, чтобы отшелушивать кожу?

Энзимными. Это пилинги на основе фруктовых экстрактов, которые можно делать круглый год. В их составе не должно быть кислот. Правда, сейчас производители стали использовать небольшое количество кислоты (например, 2% гликолевой) в качестве транспортного агента (это то, с помощью чего активные компоненты проникают в глубокие слои кожи). Такой пилинг тоже можно делать и в период активного.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делаем энзимный пилинг не чаще 1-го раза в неделю!



Несколько лайфхаков:

энзимы любят тепло, поэтому личико после нанесения можно накрыть теплым полотенцем.

или сделать пилинг в сауне/бане, так он лучше сработает.

после энзимного пилинга идеально сделать маску - в этот момент она будет особенно эффективна. Потому что пилинг глубоко очистит кожу, отшелушит омертвевшие клеточки и даст возможность маске проникнуть глубже. Маски можно делать любые - исходя от проблемы/задачи. Но лучше после пилинга делать комфортную, не раздражающую кожу маску. Например, увлажняющую, успокаивающую, витаминную.

перед применением энзимный пилинг проверьте на аллергию: нанесите его за ушко диаметром 2-3 см - на 15 минут. Затем смойте и сутки наблюдайте за реакцией. Если ее нет - можете смело проводить процедуру!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

увеличивайте время экспозиции пилинга постепенно:

первый раз держим 2-4 мин второй раз - 5 мин в последующие - 6-7 мин. Не дольше.

покраснения, пощипывания и легкое покалывание после пилинга - это нормально. Сохраняться такая реакция может от 15 мин до нескольких часов, в зависимости от степени чувствительности кожи.

не забывайте перед пилингом умыть лицо умывалкой и протереть лосьоном. После пилинга также протереть лицо лосьоном и нанести маску. Как смоете маску - снова протрите лицо лосьоном.

Противопоказания: открытые ранки, герпес, аллергия на фрукты, которые есть в составе пилинга.