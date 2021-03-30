UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Держим курс на красоту: косметолог рассказала о важных правилах весеннего ухода

Автор: Lite

С приходом весны меняются и основные правила ухода, которые были актуальны зимой. Что стоит учитывать с наступлением тепла рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На своей странице в Instagram эксперт рассказала о принципах весеннего ухода за кожей.

Есть 2 главных правила:

  • убираем кислотные пилинги
  • вводим spf-защиту

Весной мы завершаем сезон кислотных пилингов. Чем же мы их заменим, чтобы отшелушивать кожу?

Энзимными. Это пилинги на основе фруктовых экстрактов, которые можно делать круглый год. В их составе не должно быть кислот. Правда, сейчас производители стали использовать небольшое количество кислоты (например, 2% гликолевой) в качестве транспортного агента (это то, с помощью чего активные компоненты проникают в глубокие слои кожи). Такой пилинг тоже можно делать и в период активного.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делаем энзимный пилинг не чаще 1-го раза в неделю!

Несколько лайфхаков:

  • энзимы любят тепло, поэтому личико после нанесения можно накрыть теплым полотенцем.
  • или сделать пилинг в сауне/бане, так он лучше сработает.
  • после энзимного пилинга идеально сделать маску - в этот момент она будет особенно эффективна. Потому что пилинг глубоко очистит кожу, отшелушит омертвевшие клеточки и даст возможность маске проникнуть глубже. Маски можно делать любые - исходя от проблемы/задачи. Но лучше после пилинга делать комфортную, не раздражающую кожу маску. Например, увлажняющую, успокаивающую, витаминную.
  • перед применением энзимный пилинг проверьте на аллергию: нанесите его за ушко диаметром 2-3 см - на 15 минут. Затем смойте и сутки наблюдайте за реакцией. Если ее нет - можете смело проводить процедуру!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • увеличивайте время экспозиции пилинга постепенно:
  1. первый раз держим 2-4 мин
  2. второй раз - 5 мин
  3. в последующие - 6-7 мин. Не дольше.
  • покраснения, пощипывания и легкое покалывание после пилинга - это нормально. Сохраняться такая реакция может от 15 мин до нескольких часов, в зависимости от степени чувствительности кожи.
  • не забывайте перед пилингом умыть лицо умывалкой и протереть лосьоном. После пилинга также протереть лицо лосьоном и нанести маску. Как смоете маску - снова протрите лицо лосьоном.

Противопоказания: открытые ранки, герпес, аллергия на фрукты, которые есть в составе пилинга.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала о разнице двух процедур – чистки и пилинга.

Кстати, косметолог Ольга Довгопола озвучила плохие привычки, провоцирующие высыпания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины косметологуход за лицом
Читайте также
Как правильно ухаживать за комбинированной кожей: чек-лист от косметолога
Бьюти-грамотность: косметолог научила правильно выбирать косметику
Прогноз погоды