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Коли дієта на шкоду: експерт назвала продукти, відмова від яких нашкодить волоссю

Автор: Ольвія Агаркова

Ми це те, що ми їмо. Зараз багато хто говорить про правильне харчування і різні дієти. Корисні тільки лікувальні дієти. Правильне харчування - відносно і підбирається індивідуально, враховуючи особливості організму людини.

Але трихолог Лариса Пономаренко робить ремарку в Instagram - волосся може відреагувати дуже недобре на відмову від деяких продуктів.

Яловичина

Червоне м'ясо є джерелом заліза, а біле - джерелом білка. Від нестачі як одного, так і іншого може початися волосопад. Якщо у вас дефіцит заліза, то слід вживати саме червоне м'ясо. Краще їсти у вареному, тушкованому або печеному вигляді. Слід відмовитися від ковбасних виробів (м'яса там немає) та від копченостей.

Вода


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Недотримання питного режиму може викликати зневоднення шкіри і волосся. Є спеціальна формула, як обчислити свою ідеальну масу тіла по Девайну і розрахувати обсяг води, який потрібно випити протягом доби.

Морепродукт

Джерела білка, а також йоду, необхідного для щитовидної залози, що має потужний вплив на волосся. Винятки становлять захворювання щитовидної залози, при яких морепродукти (джерела йоду) протипоказані.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko)

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла, як ефективно допомогти шкірі у спеку.

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