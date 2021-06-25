Коли дієта на шкоду: експерт назвала продукти, відмова від яких нашкодить волоссю

Яловичина



Червоне м'ясо є джерелом заліза, а біле - джерелом білка. Від нестачі як одного, так і іншого може початися волосопад. Якщо у вас дефіцит заліза, то слід вживати саме червоне м'ясо. Краще їсти у вареному, тушкованому або печеному вигляді. Слід відмовитися від ковбасних виробів (м'яса там немає) та від копченостей.



Вода



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Недотримання питного режиму може викликати зневоднення шкіри і волосся. Є спеціальна формула, як обчислити свою ідеальну масу тіла по Девайну і розрахувати обсяг води, який потрібно випити протягом доби.



Морепродукт



Джерела білка, а також йоду, необхідного для щитовидної залози, що має потужний вплив на волосся. Винятки становлять захворювання щитовидної залози, при яких морепродукти (джерела йоду) протипоказані.

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