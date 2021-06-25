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Когда диета во вред: эксперт назвала продукты, отказ от которых навредит волосам

Автор: Ольвия Агаркова

Мы это то, что мы едим. Сейчас много говорят о правильном питании и различных диетах. Полезны только лечебные диеты. Правильное питание – относительно и подбирается индивидуально, учитывая особенности организма человека.

Но трихолог Лариса Пономаренко делает ремарку в Instagram - волосы могут отреагировать очень нехорошо на отказ от некоторых продуктов.

Мясо

Красное мясо является источником железа, а белое – источником белка. От недостатка как одного, так и другого может начаться волосопад. Если у вас дефицит железа, то следует употреблять именно красное мясо. Лучше кушать в вареном, тушеном или печеном виде. Следует отказаться от колбасных изделий (мяса там нет), а так же от копченостей.

Вода


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несоблюдение питьевого режима может вызвать обезвоженность кожи и волос. Есть специальная формула, как вычислить свою идеальную массу тела по Девайну и рассчитать объем воды, который нужно выпить в течении суток.

Морепродукты

Источники белка, а также йода, необходимого для щитовидной железы, имеющей мощное влияние на волосы. Исключения составляют заболевания щитовидной железы, при которых морепродукты (источники йода) противопоказаны.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как эффективно помочь коже в жару.

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