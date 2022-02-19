Дієтологи схвалюють: секрети схуднення Вікторія Бекхем і Елізабет Херлі

Топ-модель і актриса Моллі Сімс зберігає фігуру завдяки високоінтенсивним інтервальним тренуванням (HIIT Training). Такі тренування всього за півгодини в день дозволяють спалити більше калорій, ніж зазвичай спалюється за кілька годин. Багато вправи дозволяють тренувати відразу всі групи м'язів вашого тіла, пояснює дієтолог Маріус Варзару.

Вікторія Бекхем практикує інший метод: вона починає день з двох чайних ложок яблучного оцту. Потім вона випиває лимонний сік, вичавлений в киплячу воду. Фахівець з контролю ваги Латонья Фор підтвердила, що, згідно з деякими дослідженнями, оцет і лимонний сік знижують холестерин і рівень глюкози при утриманні від їжі, проте вживання таких кислих продуктів вранці може викликати легку нудоту. За її словами, краще починати день з білка і складних вуглеводів, наприклад вівсянки або грецького йогурту.

Один із способів, яким підтримує фігуру актриса Елізабет Херлі - це їсти овочі. Причому жінка зауважує, що овочі повинні складати 50% від усього раціону. Ліцензований фізіотерапевт і онлайн-коуч по здоров'ю Джордан Трайнаджел пояснив, що фрукти і овочі містять антиоксиданти, поживні речовини і мінерали, які спрощують перетворення глюкози в корисну енергію і допомагають уникнути ожиріння.

Австралійська актриса Ребел Вілсон, зуміла схуднути завдяки дієті з високим вмістом білка. За словами фахівців дієта з високим вмістом білка може допомогти з втратою ваги, тому що вона знижує рівень гормону греліну, який викликає почуття голоду. Крім того, білок нарощує м'язи, і чим більше у вас м'язів, тим ефективніше ваше тіло позбавляється від жиру