Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся

Випадання волосся часто пов'язане з серйозними захворюваннями, стресом і віком. Дуже часто травна і гормональна дисфункція може викликати витончення і випадання волосся в якості додаткового побічного ефекту.



Важливо пам'ятати, що тіло не можна розділити на частини. Зосередження уваги тільки на одній області є категорично неправильним.



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Топ-порад для прискорення росту волосся :

Підсильте мікроциркуляцію в шкірі голови

Менший приплив крові до шкіри означає меншу кількість кисню і поживних речовин до волосяних фолікулів і, отже, менший ріст волосся (це дійсно було досліджено і добре відомо).



Поряд з цим було проведено кілька досліджень, які показують, що клітини не біосинтезують білки (наприклад, кератин) так швидко при низьких температурах.

масаж голови і комірцевої зони

дарсонваль

ефірні олії

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Вітамін

Згідно з журналом клінічної та естетичної дерматології, добавки з певними вітамінами та поживними речовинами дійсно допомагають росту волосся та запобігають надмірному випадінню волосся.



Дефіцит рибофлавіну, біотину, фолієвої кислоти і вітаміну В12 безпосередньо пов'язаний з випаданням волосся.



Згідно з дослідженнями, MSM-сірка може утворювати зв'язки, необхідні для зміцнення волосся і впливають на їх зростання.

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Домашні засоби для росту і густоти волосся



Маска один-два рази на тиждень. Можна так само використовувати домашні маски з яйця, меду і масел (конопляне, лавандове, ладан). Вони сприяють зволоженню і підвищують еластичність.



Рідше використовуйте фен при укладанні

Спробуйте переключитися на ніжні зав'язки і затискачі для волосся, можна заплітати волосся і вільно зав'язувати кінці.