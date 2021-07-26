Повинні бути у кожної: трихолог назвала базові продукти по догляду за волоссям

Шампунь

Завдання шампуню - мити шкіру голови і волосся. Шампунь (а точніше, інгредієнти, що входять до складу шампуню) емульгує жир з поверхні шкіри голови і очищає поверхню волосся. Маючи слаболужну основу, шампунь сприяє розкриттю кератинових лусочок волоса і вимиванню забруднення з-під них.

Одного шампуню в догляді за волоссям будь-якого типу мало. Багато з вас відчувають жорсткість волосся після миття шампуню. Це "заслуга" лужного середовища.





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Бальзам

Основне призначення бальзаму - зволоження і відновлення волосся. Як правило, в складі бальзаму зволожуючі компоненти і слабокисла середовище. Саме це середовище закриває лусочки кератину на поверхні волоса, "запечатуючи" всередині вологу. Саме це створює зволожений і еластичний волосся.

Кому показаний бальзам? Тим, у кого волосся схильне до сухості, плутаються, виникають труднощі в розчісуванні.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кондиціонер

Його завдання - пом'якшувати. Це більш інтенсивний продукт, з більш кислою, ніж бальзам, середовищем. Кондиціонер може бути використаний для всіх типів волосся. Для нормального і жирного - відразу після шампуню. Для сухого і пошкодженого – після бальзаму.

Маска

Маска для волосся містить в складі не тільки зволожуючі, але і живильні компоненти (масла). Вона показана найбыльш пошкодженого і ламкого волосся. В ідеалі – після використання маски (яка повинна мати лужне середовище для кращого проникнення в товщу волоса), наносити кондиціонер – активне зволоження і згладжування лусочок волосяного полотна.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Інші інтерпретації

Бальзам-кондиціонер, маска-бальзам, маска-кондиціонер. Зараз на ринку маса продуктів з таким маркуванням. Є серед них як безглузді, так і дуже класні засоби! І поки не спробуємо - не дізнаємося, чи підійде нам цей продукт.

Головне - правильно визначити свій тип волосся і шкіри голови. Не наносити бальзами, маски і кондиціонери на шкіру голови (тільки на половину довжини волосся!). Якщо твоя шкіра голови і без того схильна до жирності – потрапляння маски для волосся на шкіру голови ще більше погіршить ситуацію.