Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021
Тренди фарбування волосся в 2021 році - на будь-який смак: і світлі відтінки, і темні, і кольори яскраві, і приглушені, і всілякі хайлайти, і glitch-ефект, загалом, кожен знайде щось своє.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Самаль Стрітстайл.
Стиліст розповіла, що, тим не менш, хоч напрямків у фарбуванні волосся і багато, можна виділити кілька топових тенденцій.
"Зібрала для вас найбільш актуальні на сьогоднішній день варіанти фарбування, те, що на поточний момент на піку популярності", - сказала спеціалістка.
Просто блонд - вже нудно? (фото: pexels.com)
Тренди фарбування волосся літо 2021
- Блонд, як правило, один з самих затребуваних відтінків, але вибирайте фарбування карамельних або горіхових тонів.
- Якщо рудий - то яскравий! Червоний, мідний, кольору "мокрої цегли" - такі відтінки будуть актуальними.
- Балаяж і сомбре вже багато сезонів залишаються затребуваними серед клієнток, але вибирайте м'які переходи від одного кольору до іншого.
- Контуринг все ще на піку популярності, відмінний спосіб спробувати якийсь колір і при цьому не робити повноцінне фарбування.
- Трафаретне фарбування. Якщо ви не модель на подіумі, то вам доведеться набратися сміливості для цього тренда. Якщо сміливості - хоч відбавляй, вибирайте різнокольорові яскраві кольори.
- Ефект веселки. Мабуть, всім останнім часом хочеться дива, бо фарбування в "колір єдинорога" - одне із найпопулярніших. Виглядає ефектно та підіймає настрій всім навколо!
- Тренд на сивину. Відтінки холодного блонда або навіть не зафарбована сивина, за словами стиліста, у знаменитої моделі Мей Маск, що прославилася після того, як перестала фарбуватися, з'явиться маса конкурентів.
Топ-7 трендів у фарбуванні волосся (instagram.com/streetstyle_looks_)
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