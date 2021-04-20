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Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 17:29
Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021 Веселка на волоссі - у тренді (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди фарбування волосся в 2021 році - на будь-який смак: і світлі відтінки, і темні, і кольори яскраві, і приглушені, і всілякі хайлайти, і glitch-ефект, загалом, кожен знайде щось своє.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Самаль Стрітстайл.

Стиліст розповіла, що, тим не менш, хоч напрямків у фарбуванні волосся і багато, можна виділити кілька топових тенденцій.

"Зібрала для вас найбільш актуальні на сьогоднішній день варіанти фарбування, те, що на поточний момент на піку популярності", - сказала спеціалістка.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021Просто блонд - вже нудно? (фото: pexels.com)

Тренди фарбування волосся літо 2021

- Блонд, як правило, один з самих затребуваних відтінків, але вибирайте фарбування карамельних або горіхових тонів.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Якщо рудий - то яскравий! Червоний, мідний, кольору "мокрої цегли" - такі відтінки будуть актуальними.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Балаяж і сомбре вже багато сезонів залишаються затребуваними серед клієнток, але вибирайте м'які переходи від одного кольору до іншого.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Контуринг все ще на піку популярності, відмінний спосіб спробувати якийсь колір і при цьому не робити повноцінне фарбування.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Трафаретне фарбування. Якщо ви не модель на подіумі, то вам доведеться набратися сміливості для цього тренда. Якщо сміливості - хоч відбавляй, вибирайте різнокольорові яскраві кольори.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Ефект веселки. Мабуть, всім останнім часом хочеться дива, бо фарбування в "колір єдинорога" - одне із найпопулярніших. Виглядає ефектно та підіймає настрій всім навколо!

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

- Тренд на сивину. Відтінки холодного блонда або навіть не зафарбована сивина, за словами стиліста, у знаменитої моделі Мей Маск, що прославилася після того, як перестала фарбуватися, з'явиться маса конкурентів.

Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021

Топ-7 трендів у фарбуванні волосся (instagram.com/streetstyle_looks_)

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