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Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 18:31
Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры? Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)
Автор: Lite

Экс-участница группы ВИА Гра Миша Романова снялась в сексуальной весенней фотосессии для модного глянца.

В горячих образах певица появилась на страницах первого весеннего номера журнала TOUCH.

Для съемки Миша примерила вещи от известных брендов, среди которых CHANEL, VERSACE, GUCCI и многие другие.

Откровенные и смелые наряды демонстрируют идеальную фигуру Миши, которая, по ее словам, после родов стала даже лучше, чем во времена работы в ВИА Гре.

Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Фотосессия показывает один день из жизни звезды, которая постоянно находится в движении и меняет образ за образом, всегда оставаясь неотразимой. Строгий светлый костюм со шляпой и яркими аксессуарами для деловых встреч в городе, пикантный вариант укороченного вечернего платья и соблазнительные луки в боди, когда насыщенный день подходит к завершению.

Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

При этом сама Романова не считает себя идеальной: для нее ключ к женской сексуальности - не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.

Также певица поделилась лайфхаками, как сохранять прекрасную форму и не набирать вес даже в период карантина.

"Секрет моей фигуры - в дисциплине! Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом", - делится откровениями артистка, которая строго придерживается системы здорового питания.

Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Ранее мы писали, что беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках.

Также смотрите, как Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру.

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