Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?
Экс-участница группы ВИА Гра Миша Романова снялась в сексуальной весенней фотосессии для модного глянца.
В горячих образах певица появилась на страницах первого весеннего номера журнала TOUCH.
Для съемки Миша примерила вещи от известных брендов, среди которых CHANEL, VERSACE, GUCCI и многие другие.
Откровенные и смелые наряды демонстрируют идеальную фигуру Миши, которая, по ее словам, после родов стала даже лучше, чем во времена работы в ВИА Гре.
Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)
Фотосессия показывает один день из жизни звезды, которая постоянно находится в движении и меняет образ за образом, всегда оставаясь неотразимой. Строгий светлый костюм со шляпой и яркими аксессуарами для деловых встреч в городе, пикантный вариант укороченного вечернего платья и соблазнительные луки в боди, когда насыщенный день подходит к завершению.
Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)
При этом сама Романова не считает себя идеальной: для нее ключ к женской сексуальности - не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.
Также певица поделилась лайфхаками, как сохранять прекрасную форму и не набирать вес даже в период карантина.
"Секрет моей фигуры - в дисциплине! Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом", - делится откровениями артистка, которая строго придерживается системы здорового питания.
Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)
Ранее мы писали, что беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках.
Также смотрите, как Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру.