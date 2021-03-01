Экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии. В чем секрет ее идеальной фигуры?

Для съемки Миша примерила вещи от известных брендов, среди которых CHANEL, VERSACE, GUCCI и многие другие.

Откровенные и смелые наряды демонстрируют идеальную фигуру Миши, которая, по ее словам, после родов стала даже лучше, чем во времена работы в ВИА Гре.

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Фотосессия показывает один день из жизни звезды, которая постоянно находится в движении и меняет образ за образом, всегда оставаясь неотразимой. Строгий светлый костюм со шляпой и яркими аксессуарами для деловых встреч в городе, пикантный вариант укороченного вечернего платья и соблазнительные луки в боди, когда насыщенный день подходит к завершению.

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

При этом сама Романова не считает себя идеальной: для нее ключ к женской сексуальности - не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.

Также певица поделилась лайфхаками, как сохранять прекрасную форму и не набирать вес даже в период карантина.

"Секрет моей фигуры - в дисциплине! Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом", - делится откровениями артистка, которая строго придерживается системы здорового питания.

Миша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)