Це працює! Дієтолог поділилася особистими секретами мотивації для схуднення

Сьогодні вас "пре", і ви готові гори звернути, а завтра - " Та ну...потім...я і так красива, я вже схудла на 300 г, можна і відпочити". Впізнали себе? Тоді варто скористатися особистим досвідом дієтолога.

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Крок 1

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Перестаньте себе жаліти! На себе потрібно розлютитися! Жалість до себе - почуття, яке заважає 90% людей домогтися успіху.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Готувати на себе окремо мені важко. Маленька дитина спить, я повинна теж поспати, я ж так не висипаюся. А ще мені важко тягнути з магазину 1 кг гречки і курку!" А ось хліб,ковбаску і цукерки чомусь всім тягти легко? Всі перераховані вище приклади - це жалість до себе, не більше

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Як на себе правильно розлютитися?

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Скажіть собі: "У мене одне життя, я хочу її прожити в красивому і здоровому тілі, я хочу, щоб мною захоплювався мій коханий і його друзі! Так, так, друзі теж нехай захоплюються! Чому Свєтка з сусіднього під'їзду народила трьох і ходить з кубиками на животі, а я вже в халат домашній не влажу?! Я теж гідна красивої фігури!"

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Крок 2



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тепер поки вас "пре", ви повинні по максимуму зробити кроки до стрункої фігури:

Потренуйтеся сьогодні, поки є бажання, і не важливо, що сьогодні за планом тренування немає! А завтра може не бути мотивації.

Біжіть в магазин за овочами, м'ясом, за абонементом в зал, розплануйте походи в зал

Наріжте овочі, м'ясо, сплануйте своє харчування по днях, розкладіть по контейнерах і в морозилку

Крок 3

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Мотивації потрібне підживлення. Постійно. Купуйте собі що-небудь, пов'язане з схудненням, спортом і харчуванням, не обов'язково купувати кожен день тренажери і аерогрилі. Можна купити красиву тарілку, футболку на тренування, добавки (L-карнітин, ВСАА), та хоч шкарпетки або купіть якийсь новий продукт, який давно хотіли.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робіть це, коли дозволяють фінанси або коли відчуваєте, що скоро зрив. Раз в 2-3 місяці можна здійснювати покупки побільше, сковороду для смаження без масла або нову спортивну форму.