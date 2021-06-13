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Це працює! Дієтолог поділилася особистими секретами мотивації для схуднення

Автор: Lite

Мотивація - це сплеск емоцій, що породжує величезне бажання почати дію прямо тут і зараз. Але як пробудити в собі це прагнення і не кинути задумане на півдорозі?

Дієтолог Єва Шишова в Instagram нагадує, що мотивація хвилеподібна і ділиться ліним досвідом, як же схуднути, не звертаючи з наміченого шляху.

Сьогодні вас "пре", і ви готові гори звернути, а завтра - " Та ну...потім...я і так красива, я вже схудла на 300 г, можна і відпочити". Впізнали себе? Тоді варто скористатися особистим досвідом дієтолога.

Крок 1

Перестаньте себе жаліти! На себе потрібно розлютитися! Жалість до себе - почуття, яке заважає 90% людей домогтися успіху.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Готувати на себе окремо мені важко. Маленька дитина спить, я повинна теж поспати, я ж так не висипаюся. А ще мені важко тягнути з магазину 1 кг гречки і курку!" А ось хліб,ковбаску і цукерки чомусь всім тягти легко? Всі перераховані вище приклади - це жалість до себе, не більше

Як на себе правильно розлютитися?

Скажіть собі: "У мене одне життя, я хочу її прожити в красивому і здоровому тілі, я хочу, щоб мною захоплювався мій коханий і його друзі! Так, так, друзі теж нехай захоплюються! Чому Свєтка з сусіднього під'їзду народила трьох і ходить з кубиками на животі, а я вже в халат домашній не влажу?! Я теж гідна красивої фігури!"

Крок 2


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тепер поки вас "пре", ви повинні по максимуму зробити кроки до стрункої фігури:

  • Потренуйтеся сьогодні, поки є бажання, і не важливо, що сьогодні за планом тренування немає! А завтра може не бути мотивації.
  • Біжіть в магазин за овочами, м'ясом, за абонементом в зал, розплануйте походи в зал
  • Наріжте овочі, м'ясо, сплануйте своє харчування по днях, розкладіть по контейнерах і в морозилку

Крок 3

Мотивації потрібне підживлення. Постійно. Купуйте собі що-небудь, пов'язане з схудненням, спортом і харчуванням, не обов'язково купувати кожен день тренажери і аерогрилі. Можна купити красиву тарілку, футболку на тренування, добавки (L-карнітин, ВСАА), та хоч шкарпетки або купіть якийсь новий продукт, який давно хотіли.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робіть це, коли дозволяють фінанси або коли відчуваєте, що скоро зрив. Раз в 2-3 місяці можна здійснювати покупки побільше, сковороду для смаження без масла або нову спортивну форму.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розвінчала міфи про шкідливі і корисні продукти.

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