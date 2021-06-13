Це працює! Дієтолог поділилася особистими секретами мотивації для схуднення

Мотивація - це сплеск емоцій, що породжує величезне бажання почати дію прямо тут і зараз. Але як пробудити в собі це прагнення і не кинути задумане на півдорозі?
Дієтолог Єва Шишова в Instagram нагадує, що мотивація хвилеподібна і ділиться ліним досвідом, як же схуднути, не звертаючи з наміченого шляху.
Сьогодні вас "пре", і ви готові гори звернути, а завтра - " Та ну...потім...я і так красива, я вже схудла на 300 г, можна і відпочити". Впізнали себе? Тоді варто скористатися особистим досвідом дієтолога.
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Крок 1
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Перестаньте себе жаліти! На себе потрібно розлютитися! Жалість до себе - почуття, яке заважає 90% людей домогтися успіху.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
"Готувати на себе окремо мені важко. Маленька дитина спить, я повинна теж поспати, я ж так не висипаюся. А ще мені важко тягнути з магазину 1 кг гречки і курку!" А ось хліб,ковбаску і цукерки чомусь всім тягти легко? Всі перераховані вище приклади - це жалість до себе, не більше
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Як на себе правильно розлютитися?
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Скажіть собі: "У мене одне життя, я хочу її прожити в красивому і здоровому тілі, я хочу, щоб мною захоплювався мій коханий і його друзі! Так, так, друзі теж нехай захоплюються! Чому Свєтка з сусіднього під'їзду народила трьох і ходить з кубиками на животі, а я вже в халат домашній не влажу?! Я теж гідна красивої фігури!"
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Крок 2
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тепер поки вас "пре", ви повинні по максимуму зробити кроки до стрункої фігури:
Крок 3
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Мотивації потрібне підживлення. Постійно. Купуйте собі що-небудь, пов'язане з схудненням, спортом і харчуванням, не обов'язково купувати кожен день тренажери і аерогрилі. Можна купити красиву тарілку, футболку на тренування, добавки (L-карнітин, ВСАА), та хоч шкарпетки або купіть якийсь новий продукт, який давно хотіли.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Робіть це, коли дозволяють фінанси або коли відчуваєте, що скоро зрив. Раз в 2-3 місяці можна здійснювати покупки побільше, сковороду для смаження без масла або нову спортивну форму.
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