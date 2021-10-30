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Це можна вирішити: косметолог дала дієву схему боротьби з постакне

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Субота 30 жовтня 2021 12:19
Це можна вирішити: косметолог дала дієву схему боротьби з постакне Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Після висипань на шкірі залишаються наслідки у вигляді плям і рубців - це неприємне явище носить назву постакне.

Позбулися від акне, а ось сліди і цятки від прищів залишилися? У такому випадку робота з вирішення проблеми вибудовується в кілька етапів - стверджує в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Що важливо при роботі з пост акне?

1.Щоденний догляд. Умивання + тонік, креми для повік і обличчя. База незмінна.

2.Підключаємо до щоденного догляду сироватку. Це можуть бути пептидні варіанти для освітлення шкіри. Освітлення=вирівнювання кольору обличчя.

Це можна вирішити: косметолог дала дієву схему боротьби з постакне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Щотижневий догляд-обов'язковий. Раз на тиждень: пілінг + заспокійлива маска . Пілінг дозволяє відлущувати мертві клітини, вирівнювати колір і тон шкіри.
Заспокійлива маска зніме почервоніння, запалення, заспокоїть шкіру.

4. Кислоти! Зараз для них саме час! Кислотні пілінги творять справжні чудеса.

5.Карбокси. Багатозадачна процедура. Постакне - якраз одне зі свідчень до неї. Зробіть курс з 6 процедур і оцініть результат.

Осінь - сезон, коли ми у всеозброєнні. Акцент на кислоти, ретинол, вітамін С.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва навчила грамотно вибирати крем для рук і розповіла, які завдання він здатний вирішити.

До слова, косметолог Євгенія Седіна перерахувала дієві способи, як звузити розширені пори на обличчі. Також вона відповіла на питання, чому обличчя стає "пористим".

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косметологія Догляд за обличчям Догляд за шкірою
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