Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки

Емілі Ратаковскі рідко змінює звичному стилю – зірка вже багато років вибирає шоколадний відтінок волосся, який відмінно контрастує з її смаглявою шкірою. Не так давно вона здивувала громадськість, перефарбувавшись в блондинку. Але світле волосся дівчина так само стрімко змінила на звичний тон, коли контракт з Kerastase, обличчям якого вона є, дозволив це зробити.

Емілі встигла побувати блондинкою, але колір не прижився (фото: instagram.com/emrata)

Проте, Емілі періодично оновлювала зачіску, варіюючи довжину локонів і текстуру, а також періодично граючи з пасмами біля лиця. З вагітністю волосся стало значно коротше, до того ж Емілі зробила собі "драбинку", яка додала образу легкості.

Але все ж не змінювала звичного стилю (фото: instagram.com/emrata)

Цього разу Ратаковскі зважилася на одну з наймодніших зачісок цього року. Модель постала з варіацією "восьминога", який вже побив рекорди пошукових запитів. Волосся трохи нижче плечей, зістрижене плавним каскадом, доповнює кокетливий чубчик у французькому стилі.

Нова зачіска Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Повторити зачіску Емілі, як в її новому пості, легко з мінімумом інструментів. Нам знадобиться плойка великого діаметру або праску, а також лак сильної фіксації. Волосся потрібно злегка підкрутити для обсягу, зачесати назад, прибравши проділ і закріпити.

Емілі небайдужа до високих зачісок (фото: instagram.com/emrata)

Ще одна пристрасть Ратаковскі – високі зачіски. Повсякденну варіацію дівчина майстерно створює сама за допомогою шпильок і стрічок. А для червоної доріжки стилісти роблять сучасні варіації "черепашки", хвости і низькі пучки з випущеними біля скронь пасмами. Виходить неймовірно стильно і вишукано.