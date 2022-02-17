French kiss: як носити червону помаду, як француженка – туторіал від зіркового візажиста

"Я люблю гру, в яку "грає" з тобою червона помада. Це так привабливо, з одного боку це ставить губи в центр уваги, але в той же час тобі не можна цілуватися, тому що так ти зіпсуєш макіяж. Це як магніт, який одночасно притягує і відштовхує!".

Що стосується того, як візажист вирішує, яку з червоних з червоних помад використовувати, вона радить звернути увагу на настрій, на відтінок шкіри і, звичайно ж, на наряд.

Існує так багато різних варіантів червоного кольору! Відправляйтеся "на полювання" за тим сами, що підійде вам найбільше.

Топ-3 способи носити червону помаду, схвалених Вайолетт

Bouche Mordue

"Bouche Mordue в перекладі з французької означає "укушені губи". Так, ніби вас тільки що поцілували – і тепер є рум'янець, тільки на ваших губах. Ви можете використовувати будь-яку червону помаду, просто нанесіть її, додайте бальзам для губ і розтушуйте губи.

Я одержима Guerlain Kiss Kiss Bee Glow, відтінок кольору ідеальний, він виглядає як ваш власний колір губ, але він кольоровий".

У кожної є свій улюблений червоний (фото: instagram.com/violette_fr)

Класика

Чистий і чіткий колір. Рівномірно нанесіть помаду на губи. Потім кінчиком помади перемалюйте контури, але не перегинаючи палицю.

"Ваша косметичка просто не може обійтися без яскравої червоної помади!".

Для вау-ефекту можна використовувати Chanel Rouge Allure.

Французький поцілунок

Нанесіть помаду і акуратно розтушуйте контури, так ви отримаєте свіжий і м'який ефект "французького поцілунку".

"Образ французького поцілунку – це коли ви наносите червону помаду, а потім розмиваєте краю. Мені подобається наносити червону помаду, а потім пензлем акуратно розтушовувати лінію.

Це для тих випадків, коли ви хочете відчути силу свій привабливості, але також хочете, щоб в ній був баланс ніжності, саме так я люблю носити помаду. Це майже як якщо б хтось поцілував вас в губи і розмазав краї".

Для "французького поцілунку" ідеаьно підійде Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture.