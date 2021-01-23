Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку

Лущення шкіри в зимовий період – це неприємні наслідки не тільки погодних умов і пересушеного повітря в приміщенні. Деякі відчувають ці неприємні відчуття постійно. У чому ж справа? На це питання відповіла професійний косметолог Ольга Петруніна.
Сухість. Стягнутість. Лущення. Це наслідок сильного зневоднення шкіри, стверджує на сторінці в Instagram експерт.
Основні помилки у догляді:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як позбутися від лущення? Налагодити догляд.Правильний комплексний догляд відновить баланс РН, зволожить шкіру.
Пара умивання і тонік + захисний крем - це обов'язкова база. Особливо взимку. Очищення це гігієна. Крем це наша одяг для шкіри. Умивання з м'якими ПАР, що не містить етилового спирту. Крем обираємо не "пожирніше", а відповідний вам і решті догляду.
Додайте догляд доп. засоби: зволожуючу сироватку і зволожуючу маску.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раз в тиждень відлущує омертвілі клітини, оновлюйте шкіру. Робимо це ензимним пілінгом (не скрабом!).
Слідкуйте за харчуванням: у раціоні повинно бути потрібне вам кількість корисних жирів, додатково приймайте омегу, достатня кількість води, зволоження повітря - все це в комплексі працює і допомагає зволожити шкіру.
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