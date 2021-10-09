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Головна процедура осені: косметолог розкрила правду про сезонний пілінг

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Субота 09 жовтня 2021 08:38
Головна процедура осені: косметолог розкрила правду про сезонний пілінг Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

З приходом холодів настала пора міняти свій ензимний пілінг на кислотний. Хімічний (кислотний) пілінг-процедура, яка потрібна майже кожній.

Косметолог Ольга Петруніна детально пояснила в Instagram, кому потрібен кислотний пілінг і які тонкощі варто врахувати при його проведенні.

Якщо у вас:

  • тьмяний колір обличчя,
  • вікові зміни,
  • акне і пост-акне, розширені пори, комедони,
  • сухість, стягнутість і лущення,
  • пігментація

Головна процедура осені: косметолог розкрила правду про сезонний пілінг

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хімічний пілінг - це нанесення на шкіру органічних кислот. За своєю суттю це контрольований опік верхнього шару шкіри. Опік незначний, але наш мозок отримує сигнал на оновлення клітин. Вже після першої процедури ви побачите результат, а після курсу - шкіра стане свіжою і сяючою.

Важливо розуміти, що кожна кислота (а також її % і РН пілінгу) працює особливим чином і підбирається абсолютно індивідуально, в залежності від складу і концентрації можна вирішити конкретні завдання.

Оптимально вибрати легкі пілінги: поверхневі або поверхнево-серединні. Це щадна процедура, яка вирішує більшість завдань і після якої шкіра майже відразу виглядає оновленою. У нашому ритмі життя тривалий період реабілітації - недозволена розкіш.

Головна процедура осені: косметолог розкрила правду про сезонний пілінг
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кращий період для проведення хімічних пілінгів - час неактивного сонця. Перед пілінгом бажано не засмагати 2 тижні! Це стосується і солярію і звичайного сонця. А якщо під час курсу пілінгів ви плануєте поїздку на південь (або похід в солярій), то з моменту останнього пілінгу повинен пройти один місяць.

Як і будь-яка процедура, хімічний пілінг має протипоказання, тому потрібна консультація фахівця.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розкрила правду про вітаміни для росту волосся.

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