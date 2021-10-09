Головна процедура осені: косметолог розкрила правду про сезонний пілінг

Якщо у вас:

тьмяний колір обличчя,

вікові зміни,

акне і пост-акне, розширені пори, комедони,

сухість, стягнутість і лущення,

пігментація

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хімічний пілінг - це нанесення на шкіру органічних кислот. За своєю суттю це контрольований опік верхнього шару шкіри. Опік незначний, але наш мозок отримує сигнал на оновлення клітин. Вже після першої процедури ви побачите результат, а після курсу - шкіра стане свіжою і сяючою.



Важливо розуміти, що кожна кислота (а також її % і РН пілінгу) працює особливим чином і підбирається абсолютно індивідуально, в залежності від складу і концентрації можна вирішити конкретні завдання.



Оптимально вибрати легкі пілінги: поверхневі або поверхнево-серединні. Це щадна процедура, яка вирішує більшість завдань і після якої шкіра майже відразу виглядає оновленою. У нашому ритмі життя тривалий період реабілітації - недозволена розкіш.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кращий період для проведення хімічних пілінгів - час неактивного сонця. Перед пілінгом бажано не засмагати 2 тижні! Це стосується і солярію і звичайного сонця. А якщо під час курсу пілінгів ви плануєте поїздку на південь (або похід в солярій), то з моменту останнього пілінгу повинен пройти один місяць.



Як і будь-яка процедура, хімічний пілінг має протипоказання, тому потрібна консультація фахівця.