На якій подушці спати, щоб не було зморшок: косметолог докладно відповіла

Головне, ви повинні зрозуміти, що в фазі глибокого сну ви ніяк не можете контролювати положення тіла. Якщо вам необхідно його контролювати, то ви просто не виспитеся, тому що всю ніч будете про це думати. Один з брендів створив б'юті-подушку з декількома ступенями, заявляючи, що це допомагає приймати "правильне" положення сну, не "мнучи" обличчя. На ділі це обернеться тим, що коли вам стане незручно спати на спині, і ви захочете перевернутися, ви прокинетеся, тому що просто так перевернутися не вийде, там обмежувачі. В результаті знову не виспитеся.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У нас у всіх різна будова тіла, різний розмір обличчя і навіть довжина шиї. Комусь потрібна і зручна гігантська подушка, а комусь - плоска маленька. Спеціальні б'юті-подушки, як правило, мають один розмір для всіх.

Існуючі зморшки подушка не прибере. А ось нових - додасть, якщо буде незручною.

Важливо не тільки те, яка у вас подушка, але і який матрац, чи свіжо і волого у вашій кімнаті і в якому положенні ви звикли спати. Адже якщо ви звикли і Вам зручно спати на животі, ви і будете так спати. Заснули міцно - уткнулися в подушку обличчям і спимо. У цій фазі сну вам все одно, правильно це чи ні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зараз блогери багато пишуть про важливість регулярної зміни наволочок. Але це і так очевидно! Чи повинна наволочка бути з якогось особливого матеріалу? Ні, не повинна. Важливо, щоб вона вам подобалася, щоб матеріал був комфортний для вас. Решта - маркетингові вигадки.



Висновок: якщо Вам зручно спати на спеціальний б'юті подушці - вона продовжить вам молодість. Якщо ні - перетворить в невиспавшуюся злюку. Адже для молодості важливий міцний, глибокий сон. Вибирайте тільки те, що зручно вам.