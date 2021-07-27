На какой подушке спать, чтоб не было морщин: косметолог подробно ответила

Главное, вы должны понять, что в фазе глубокого сна вы никак не можете контролировать положение тела. Если вам необходимо его контролировать, то вы просто не выспитесь, потому что всю ночь будете об этом думать. Один из брендов бьюти-подушку создал с несколькими ступенями, заявляя, что это помогает принимать "правильное" положение сна, не "сминая" лицо. На деле это обернется тем, что когда вам станет неудобно спать на спине, и вы захотите перевернуться, вы проснетесь, потому что просто так перевернуться не получится, там ограничители. В итоге снова не выспитесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

У нас у всех разное строение тела, разный размер лица и даже длина шеи. Кому-то нужна и удобна гигантская подушка, а кому-то - плоская маленькая. Специальные бьюти-подушки, как правило, имеют один размер для всех.

Существующие морщины подушка не уберет. А вот новых - прибавит, если будет неудобной.

Важно не только то, какая у вас подушка, но и какой матрас, свежо и влажно ли в вашей комнате и в каком положении вы привыкли спать. Ведь если вы привыкли и вам удобно спать на животе, вы и будете так спать. Уснули крепко - уткнулись в подушку лицом и спим. В этой фазе сна вам все равно, правильно это или нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сейчас блогеры много пишут про важность регулярной смены наволочек. Но это и так очевидно! Должна ли наволочка быть из какого-то особого материала? Нет, не должна. Важно, чтобы она вам нравилась, чтобы материал был комфортен для вас. Остальное - маркетинговые придумки.



Вывод: Если вам удобно спать на специальный бьюти подушке - она продлит вам молодость. Если нет - превратит в невыспавшуюся злюку. Ведь для молодости важен крепкий, глубокий сон. Выбирайте только то, что удобно вам.