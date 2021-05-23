ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу

Новость на русском →
Неділя 23 травня 2021 08:32
Косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Твою шкіру сонце може знищити! Воно дарує тобі здоров'я, але може і сильно нашкодити. Одним з найсильніших факторів, що викликають передчасне старіння, є якраз зайва сонячна активність.

Лікар-косметолог Станіслав Арканніков поділився в Instagram відпрацьованим роками протоколом захисту шкіри від негативного впливу шкідливих променів.

Щоб отримати рівну красиву засмагу і не нашкодити собі, засмагай на пляжі строго у відведені години. Це золоте правило здорової шоколадної засмаги. ⠀

  • Вранці загоряємо до 11:00, потім рятуємося від сонця в тіні,⠀
  • і після 17: 00 знову отримуємо корисні промені. ⠀

Бути на сонці в купальнику і без сонцезахисних засобів в інші години дуже небезпечно!

Який крем вибрати:

Загоряючи на сонці, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем SPF 30. Він повинен містити тільки фізичні фактори захисту (тобто ніяких плюсів на коробці).⠀

Коли ти знаходишся під відкритим сонцем не на пляжі, а в звичайних життєвих умовах, ходиш по вулиці, бігаєш або тусиш з подругами, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем з хімічними факторами захисту в тому числі, це SPF 50+ ( тут плюс на коробці необхідний).⠀

Дуже важливо, щоб на всіх сонцезахисних кремах був присутній додатково Індекс РА+++. Це як раз повний захист від променів, що викликають ризик онкології.⠀

Бажано, щоб сонцезахисний крем був професійним. Так, він коштує дорого, але це гарантія, що він врятує тебе від поганого сонця, на відміну від дешевих кремів, що подаються в супермаркетах.

Косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Сучасні професійні сонцезахисні креми вирішують дуже велику кількість проблем, а саме:⠀

  • фотостаріння⠀
  • передчасні зморшки⠀
  • зневоднення і лущення⠀
  • втрата пружності⠀
  • сонячні опіки⠀
  • пігментні плями⠀
  • загострення акне⠀
  • фотодерматит ⠀
  • меланома.⠀


Найкраще працюють саме креми, а не масла, лосьйони, гелі, спреї і молочко.⠀

Ніколи не нехтуй цією порадою, адже її так легко виконати, а шкіра твоя скаже тобі потім величезне спасибі за таку важливу турботу про її здоров'я.

Нагадаємо, раніше косметолог Ольга Петрунина навчила боротися з веснянками і пігментацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса косметолог красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A
Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A