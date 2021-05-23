Косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу
Твою шкіру сонце може знищити! Воно дарує тобі здоров'я, але може і сильно нашкодити. Одним з найсильніших факторів, що викликають передчасне старіння, є якраз зайва сонячна активність.
Лікар-косметолог Станіслав Арканніков поділився в Instagram відпрацьованим роками протоколом захисту шкіри від негативного впливу шкідливих променів.
Щоб отримати рівну красиву засмагу і не нашкодити собі, засмагай на пляжі строго у відведені години. Це золоте правило здорової шоколадної засмаги. ⠀
- Вранці загоряємо до 11:00, потім рятуємося від сонця в тіні,⠀
- і після 17: 00 знову отримуємо корисні промені. ⠀
Бути на сонці в купальнику і без сонцезахисних засобів в інші години дуже небезпечно!
Який крем вибрати:
Загоряючи на сонці, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем SPF 30. Він повинен містити тільки фізичні фактори захисту (тобто ніяких плюсів на коробці).⠀
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Коли ти знаходишся під відкритим сонцем не на пляжі, а в звичайних життєвих умовах, ходиш по вулиці, бігаєш або тусиш з подругами, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем з хімічними факторами захисту в тому числі, це SPF 50+ ( тут плюс на коробці необхідний).⠀
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Дуже важливо, щоб на всіх сонцезахисних кремах був присутній додатково Індекс РА+++. Це як раз повний захист від променів, що викликають ризик онкології.⠀
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Бажано, щоб сонцезахисний крем був професійним. Так, він коштує дорого, але це гарантія, що він врятує тебе від поганого сонця, на відміну від дешевих кремів, що подаються в супермаркетах.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Сучасні професійні сонцезахисні креми вирішують дуже велику кількість проблем, а саме:⠀
- фотостаріння⠀
- передчасні зморшки⠀
- зневоднення і лущення⠀
- втрата пружності⠀
- сонячні опіки⠀
- пігментні плями⠀
- загострення акне⠀
- фотодерматит ⠀
- меланома.⠀
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Найкраще працюють саме креми, а не масла, лосьйони, гелі, спреї і молочко.⠀
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Ніколи не нехтуй цією порадою, адже її так легко виконати, а шкіра твоя скаже тобі потім величезне спасибі за таку важливу турботу про її здоров'я.
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