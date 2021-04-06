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Краса у великому місті: як захистити шкіру від шкідливого впливу мегаполіса

Автор: Lite

Забруднення навколишнього середовища — величезна проблема великих міст по всьому світу. Вплив токсичних речовин на шкіру — дуже популярна останнім часом тема для дискусій в індустрії краси. Як же захистити шкіру від негативного зовнішнього впливу? Про це розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Як стверджує експерт на сторінці в Instagram, у всьому світі вже кілька років проводяться дослідження, що показують тенденцію збільшення проблем з шкірою в екологічно неблагополучних районах.

Ланцюгову реакцію експериментів запустив Китай. Протягом 2008 року вчені порівнювали 159 жителів різних регіонів Шанхаю. Серед них були 79 "корінних" жителів району Сюйцзяхуей (найбільш забруднене район і промисловий центр) і 80 людей, що живуть в районі Чог Хв (сільськогосподарський район з хорошою екологією).

Дослідження показало, що жителі мегаполісів страждають від жирності в Т-зоні (розташування сальних залоз) при загальній сухості і зневоднення, їх шкіра чутлива, а "чорні крапки" — частий гість. При цьому у більшості не дуже здоровий "сірий" колір обличчя і темні кола під очима (слабкі судини). Знайома картина, чи не так?


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так чи можна з цим боротися — або відразу шукати будиночок у селі. Що робити?

  • Слід віддати перевагу м'яким засобів — крем-гелям, пынкам для вмивання або скористатися гідрофільним маслом і мыцеллярною водою.
  • Використовуйте легкий пілінг раз у тиждень. Для чутливої шкіри підійдуть ензими, для жирної шкіри краще пошукати невисокі концентрації AHA-кислот.
  • Максимально збільшити рівень антиоксидантів в засобах.
  • Поліпшити мікроциркуляцію і постачання шкіри киснем. В першу чергу тут нам потрібен ніацинамід (вітамін В3).
  • Збільшити "енергію" в клітинах допоможуть мідь і магній або амінокислоти.

Косметолог нагадала, що найважливішими в косметиці для мешканок великих міст є антиоксиданти і УФ-фільтри.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна навчила правильно визначати стан шкіри.

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