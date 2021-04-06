Краса у великому місті: як захистити шкіру від шкідливого впливу мегаполіса

Ланцюгову реакцію експериментів запустив Китай. Протягом 2008 року вчені порівнювали 159 жителів різних регіонів Шанхаю. Серед них були 79 "корінних" жителів району Сюйцзяхуей (найбільш забруднене район і промисловий центр) і 80 людей, що живуть в районі Чог Хв (сільськогосподарський район з хорошою екологією).

Дослідження показало, що жителі мегаполісів страждають від жирності в Т-зоні (розташування сальних залоз) при загальній сухості і зневоднення, їх шкіра чутлива, а "чорні крапки" — частий гість. При цьому у більшості не дуже здоровий "сірий" колір обличчя і темні кола під очима (слабкі судини). Знайома картина, чи не так?



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Так чи можна з цим боротися — або відразу шукати будиночок у селі. Що робити?

Слід віддати перевагу м'яким засобів — крем-гелям, пынкам для вмивання або скористатися гідрофільним маслом і мыцеллярною водою.

Використовуйте легкий пілінг раз у тиждень. Для чутливої шкіри підійдуть ензими, для жирної шкіри краще пошукати невисокі концентрації AHA-кислот.

Максимально збільшити рівень антиоксидантів в засобах.

Поліпшити мікроциркуляцію і постачання шкіри киснем. В першу чергу тут нам потрібен ніацинамід (вітамін В3).

Збільшити "енергію" в клітинах допоможуть мідь і магній або амінокислоти.

Косметолог нагадала, що найважливішими в косметиці для мешканок великих міст є антиоксиданти і УФ-фільтри.