Красота в большом городе: как защитить кожу от вредного воздействия мегаполиса

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 "коренных" жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало, что жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна, а "черные точки" — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый "серый" цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да?



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне. Что делать?

Следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой.

Используйте легкий пилинг раз в неделю. Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот.

Максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах.

Улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3).

Увеличить "энергию" в клетках помогут медь и магний или аминокислоты.

Косметолог напомнила, что наиважнейшими в косметике для жительниц больших городов являются антиоксиданты и УФ-фильтры.