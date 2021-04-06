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Красота в большом городе: как защитить кожу от вредного воздействия мегаполиса

Автор: Lite

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Как же защитить кожу от негативного внешнего влияния? Об этом рассказала косметолог Татьяна Моторина.

Как утверждает эксперт на странице в Instagram, во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 "коренных" жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало, что жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна, а "черные точки" — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый "серый" цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да?


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне. Что делать?

  • Следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой.
  • Используйте легкий пилинг раз в неделю. Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот.
  • Максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах.
  • Улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3).
  • Увеличить "энергию" в клетках помогут медь и магний или аминокислоты.

Косметолог напомнила, что наиважнейшими в косметике для жительниц больших городов являются антиоксиданты и УФ-фильтры.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно определять состояние кожи.

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