Красота в большом городе: как защитить кожу от вредного воздействия мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Как же защитить кожу от негативного внешнего влияния? Об этом рассказала косметолог Татьяна Моторина.
Как утверждает эксперт на странице в Instagram, во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.
Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 "коренных" жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).
Исследование показало, что жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна, а "черные точки" — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый "серый" цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да?
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне. Что делать?
Косметолог напомнила, что наиважнейшими в косметике для жительниц больших городов являются антиоксиданты и УФ-фильтры.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно определять состояние кожи.