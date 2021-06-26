Краса без наслідків: як звести до мінімуму шкоду декоративної косметики

Декоративна косметика стала звичною частиною нашого повсякденного життя - без макіяжу багато хто не може обійтися і дня. Але чи замислювалися ви, який вплив мають ці засоби на наш організм?
Чи може декоративна косметика завдати шкоди шкірі? На це питання в Instagram відповіла косметолог Тетяна Моторіна.
Були часи, коли декоративна косметика дійсно була шкідливою - її ніхто і не оцінював з цієї точки зору (в пудрі містився цинк, в помаді - важкі метали, шкідливі жири і т.д.).
Але сучасна косметика, якщо вона виготовлена гідною косметичною компанією, обов'язково проходить контроль безпеки для здоров'я і, в гіршому випадку, може якось негативно і незначно впливати, наприклад, на баланс сухості-зволоженості шкіри. Плюс можливість алергії на деякі компоненти (знову ж таки, гіпоалергенність косметики з кожним роком все збільшується).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Головне - правильно користуватися декоративною косметикою, в цьому випадку шкоди не буде:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дуже багато хто недооцінює роль тоніків, вважаючи їх використання зайвим і не дуже потрібним. Тим часом,тоніки зволожують нашу шкіру, насичують поживними речовинами і мікроелементами, завдяки яким вона виглядає добре.
Якщо ви використовуєте тоніки після очищувальних засобів, то вони також знімають залишки цих продуктів, завершують етап очищення шкіри. Але і це ще не все.
Тоніки стягують пори, завдяки чому крем не потрапляє туди і перешкоджає виникненню запалень і жировиків. Цей косметичний продукт - невід'ємна частина домашнього догляду.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла, як допомогти шкірі легше переносити спеку.