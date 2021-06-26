Красота без последствий: как свести к минимуму вред декоративной косметики

Были времена, когда декоративная косметика действительно была вредной - ее никто и не оценивал с этой точки зрения (в пудре содержался цинк, в помаде - тяжелые металлы, вредные жиры и т.д.).

Но современная косметика, если она произведена достойной косметической компанией, обязательно проходит контроль безопасности для здоровья и, в худшем случае, может как-то негативно и незначительно влиять, например, на баланс сухости-увлажненности кожи. Плюс возможность аллергии на некоторые компоненты (опять же, гипоаллергенность косметики с каждым годом все увеличивается).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное - правильно пользоваться декоративной косметикой, в этом случае вреда не будет:

Покупайте косметику в магазинах, обращайте внимание на цену (слишком дешевая косметика, как правило, поддельная и произведена неизвестно где и кем).

Правильно готовьте кожу к нанесению макияжа (увлажняющий крем, тоник, крем для век, бальзам для губ).

Обязательно снимайте макияж перед сном и домашним отдыхом.

Ухаживайте за кожей. Следите за новинками декоративной косметики: многие средства для макияжа содержат ухаживающие компоненты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Очень многие недооценивают роль тоников, считая его использование лишним и не очень нужным. Между тем,тоники увлажняют нашу кожу, снабжают питательными веществами и микроэлементами, благодаря которым она выглядет хорошо.

Если вы используете тоники после очищающих средств, то они также снимают остатки этих продуктов, завершают этап очищения кожи. Но и это еще не все.

Тоники стягивают поры, благодаря чему крем не попадает туда и препятствует возникновению воспалений и жировиков. Этот косметический продукт - неотъемлемая часть домашнего ухода.