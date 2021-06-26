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Красота без последствий: как свести к минимуму вред декоративной косметики

Автор: Ольвия Агаркова

Декоративная косметика стала привычной частью нашей обыденной жизни - без макияжа многие не могут обойтись не дня. Но задумывались ли вы, какое влияние имеют эти средства на наш организм?

Может ли декоративная косметика нанести вред коже? На этот вопрос в Instagram ответила косметолог Татьяна Моторина.

Были времена, когда декоративная косметика действительно была вредной - ее никто и не оценивал с этой точки зрения (в пудре содержался цинк, в помаде - тяжелые металлы, вредные жиры и т.д.).

Но современная косметика, если она произведена достойной косметической компанией, обязательно проходит контроль безопасности для здоровья и, в худшем случае, может как-то негативно и незначительно влиять, например, на баланс сухости-увлажненности кожи. Плюс возможность аллергии на некоторые компоненты (опять же, гипоаллергенность косметики с каждым годом все увеличивается).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное - правильно пользоваться декоративной косметикой, в этом случае вреда не будет:

  • Покупайте косметику в магазинах, обращайте внимание на цену (слишком дешевая косметика, как правило, поддельная и произведена неизвестно где и кем).
  • Правильно готовьте кожу к нанесению макияжа (увлажняющий крем, тоник, крем для век, бальзам для губ).
  • Обязательно снимайте макияж перед сном и домашним отдыхом.
  • Ухаживайте за кожей. Следите за новинками декоративной косметики: многие средства для макияжа содержат ухаживающие компоненты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Очень многие недооценивают роль тоников, считая его использование лишним и не очень нужным. Между тем,тоники увлажняют нашу кожу, снабжают питательными веществами и микроэлементами, благодаря которым она выглядет хорошо.

Если вы используете тоники после очищающих средств, то они также снимают остатки этих продуктов, завершают этап очищения кожи. Но и это еще не все.

Тоники стягивают поры, благодаря чему крем не попадает туда и препятствует возникновению воспалений и жировиков. Этот косметический продукт - неотъемлемая часть домашнего ухода.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь коже легче переносить зной.

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