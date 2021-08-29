Краса з Країни ранкової свіжості: які корейські б'юті-продукти точно варто придбати

До яких продуктів варто придивитися уважніше:

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Маска. При словосполученні "корейська косметика" перше, що спадає на думку, — тканинні маски. Ці засоби підкорили відразу всіма маркетинговими прийомами: величезним асортиментом на всі випадки життя, яскравими упаковками, а також високою ефективністю при невисокій вартості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кушон - ще одне корейське диво, але вже з області декоративної косметики. Продукт - просочена тональним кремом губка у футлярі для пудри виявився не тільки зручним, але і дієвим.

Тінт - декоративний засіб, який відрізняється великим вмістом пігменту і стійкістю для макіяжу губ.

Патчі. Ці б'юті-наклейки, зазвичай зроблені з желеподібного матеріалу і просочені активною речовиною, сьогодні є в арсеналі практично кожної дівчини. Завдяки компресійному формату зволожуючі і живильні коктейлі проникають значно глибше, забезпечуючи блискавичний результат.

Основні інгредієнти корейської косметики:

равликовий муцин. Це суміш води, особливого білка і антиоксидантів, які відповідають за зволоження і регенерацію. Равликову слиз добувають зі спеціальних садових равликів, і що найважливіше — без шкоди для молюсків.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.sedina)