Красота из Страны утренней свежести: какие корейские бьюти-продукты точно стоит приобрести

К каким продуктам стоит присмотреться повнимательнее:

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Маски. При словосочетании "корейская косметика" первое, что приходит на ум, — тканевые маски. Эти средства покорили сразу всеми маркетинговыми приемами: огромным ассортиментом на все случаи жизни, яркими упаковками, а также высокой эффективностью при невысокой стоимости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кушон — еще одно корейское чудо, но уже из области декоративной косметики. Продукт — пропитанная тональным кремом губка в футляре для пудры — оказался не только удобным, но и действенным.

Тинт — декоративное средство, которое отличается большим содержанием пигмента и стойкостью для макияжа губ.

Патчи. Эти бьюти-наклейки, обычно сделанные из желеобразного материала и пропитанные активным веществом, сегодня есть в арсенале практически каждой девушки. Благодаря компрессионному формату увлажняющие и питательные коктейли проникают значительно глубже, обеспечивая молниеносный результат.

Основные рабоие ингредиенты корейской косметики:

улиточный муцин. Это смесь воды, особого белка и антиоксидантов, которые отвечают за увлажнение и регенерацию. Улиточную слизь добывают из специальных садовых улиток, и что самое важное — без вреда для моллюсков.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.sedina)