Легко і просто: Єва Лонгорія показала три базових вправи для пружних сідниць (відео)

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" записала короткий ролик, який складається з нескладних вправ, які можна виконувати в будь-яких умовах. Правда, Єва ускладнює їх, займаючись на батуті. Але навіть якщо у вас немає спеціальних пристосувань, результат буде не гірше! Головне - регулярність і точність в техніці.

Єва Лонгорія показує, як створити тіло мрії (фото: instagram.com/evalongoria)

Отже, перша вправа - звичні всім присідання. Єва нагадала, як правильно виконувати даний рух: коліна не повинні виступати за пальці ніг, ноги широко розведені. Таким чином опрацьовуються сідничні м'язи і м'язи задньої поверхні стегон.

Другий рух улюблений багатьма фітнес-блогерами. Робимо випад в ліву сторону, згинаючи ногу в коліні і витягаючи праву. Важливо зберігати положення тіла в одній площині: стопи тримаємо на одній лінії. Потім міняємо ноги. Лонгорія ускладнила собі завдання, застосувавши батут.

Третя вправа: виконуємо серію стрибків, підтягуючи коліна до грудей. Потім робимо напівприсідання, повернувшись в одну сторону. Повторюємо, помінявши ноги.