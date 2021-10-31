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Ламкі передні пасма волосся: чому вони не ростуть і що робити

Автор: Марина Настевич

Багатьом знайома така проблема, коли передні пасма зупинилися на одній довжині, стоншилися і вибиваються із загальної маси волосся.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла в Instagram, чому так відбувається і дала поради, як зміцнити і відростити цю частину волосся.

Через що це відбувається?

Генетична особливість. У скроневій і тім'яній зоні, як правило, росте більш тонке волосся, ніж основна маса волосся.

Освітлення волосся. Якщо ви роками освітлюєте волосся, то витончення волосся, особливо в скроневій зоні і зоні чубчика не уникнути. Неправильний догляд після фарбування теж грає злий жарт з волоссям.

Зовнішні впливи. Найбільше під час миття та укладання дістається переднім пасмам. Ми найчастіше їх чіпаємо, коли розчісується. Найбільше проводимо праскою або феном, коли укладаємо волосся. У когось і зовсім є безглузда звичка «крутити пасмо волосся в руці», коли нервуєш.

Банальна причина - ламкість. Через всі перераховані фактори вище кінчики не витримують і обламуються.

Що робити?

Спробувати знизити агресивний вплив на передні пасма (поменше чіпати волосся, не проводити по 10 разів щипцями по одному і тому ж пасму під час укладання).


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Під час миття обережно промивайте волосся, не сплутуйте хаотичними рухами, коли наносите шампунь. Дбайливо розплутуйте волосся руками після миття.

При використанні стимулюючого тоніка, більше уваги приділяйте проблемній скроневій зоні. Те ж саме стосується і масажу шкіри голови.

Обов'язково наносьте маски і будь-який інший догляд на передні пасма, не залишайте волосся голим. Відступайте 3-5 см від коренів, щоб нанести маску або кондиціонер.

Дбайливо розчісуйте і розплутуйте волосся, не рвіть його гребінцем. Спочатку розплутайте волосся руками, потім гребінцем. Пам'ятайте, що розчісування починаємо завжди знизу, акуратно просуваючись вгору.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Слідкуйте за блискавками на верхньому одязі. Найчастіше блискавка зажовує волосся і дістається саме переднім пасмам волосся - звідси проблема ламкості і січення.

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.

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Б'юті-порадиДогляд за волоссям