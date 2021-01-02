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Мінімальні втрати: косметолог розповіла про догляд за шкірою в період носіння маски

Новость на русском → Субота 02 січня 2021 08:38
Мінімальні втрати: косметолог розповіла про догляд за шкірою в період носіння маски Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

У минулому році людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою – маскне. Причина – вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавіруса. Запалення і прищі в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей. Як же бути?

Косметолог Тетяна Моторони дала чітку інструкцію, як уникнути неприємних наслідків носіння маски.

Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:

  • застосовуйте м'який очищаючий засіб при вмиванні
  • умивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)
  • акуратно промокуйте обличчя після очищення (без тертя)

Мінімальні втрати: косметолог розповіла про догляд за шкірою в період носіння маски

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • віддавайте перевагу найлегшим зволожуючим кремам і наносите їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації
  • намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою — маски із зволожуючим дією (2-3 рази на тиждень)
  • при збільшенні кількості вугрових висипань, використовуйте засоби локальної дії з саліцилової кислотою, олією чайного дерева, цинком
  • відмовтесь на цей період від робочих (ретиноїди), але іноді досить агресивних засобів при лікуванні акне / боротьби зі зморшками, якщо ваша шкіра роздратована, збуджена

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна навчила правильно доглядати за руками в холоди.

До речі, б'юті-блогер Ірина Шарк розкрила топ-5 б'юті-лайфхаків на кожен день.

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