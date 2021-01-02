Мінімальні втрати: косметолог розповіла про догляд за шкірою в період носіння маски
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
У минулому році людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою – маскне. Причина – вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавіруса. Запалення і прищі в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей. Як же бути?
Косметолог Тетяна Моторони дала чітку інструкцію, як уникнути неприємних наслідків носіння маски.
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Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:
- застосовуйте м'який очищаючий засіб при вмиванні
- умивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)
- акуратно промокуйте обличчя після очищення (без тертя)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- віддавайте перевагу найлегшим зволожуючим кремам і наносите їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації
- намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою — маски із зволожуючим дією (2-3 рази на тиждень)
- при збільшенні кількості вугрових висипань, використовуйте засоби локальної дії з саліцилової кислотою, олією чайного дерева, цинком
- відмовтесь на цей період від робочих (ретиноїди), але іноді досить агресивних засобів при лікуванні акне / боротьби зі зморшками, якщо ваша шкіра роздратована, збуджена
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