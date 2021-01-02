Мінімальні втрати: косметолог розповіла про догляд за шкірою в період носіння маски

У минулому році людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою – маскне. Причина – вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавіруса. Запалення і прищі в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей. Як же бути?

Косметолог Тетяна Моторони дала чітку інструкцію, як уникнути неприємних наслідків носіння маски.

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Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:

застосовуйте м'який очищаючий засіб при вмиванні

умивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)

акуратно промокуйте обличчя після очищення (без тертя)

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віддавайте перевагу найлегшим зволожуючим кремам і наносите їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації

намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою — маски із зволожуючим дією (2-3 рази на тиждень)

при збільшенні кількості вугрових висипань, використовуйте засоби локальної дії з саліцилової кислотою, олією чайного дерева, цинком

відмовтесь на цей період від робочих (ретиноїди), але іноді досить агресивних засобів при лікуванні акне / боротьби зі зморшками, якщо ваша шкіра роздратована, збуджена

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