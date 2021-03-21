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Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 18:46
Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Весняний дизайн манікюру завжди володіє дивовижною ніжністю, красою і витонченістю. При цьому кожен сезон входять в моду ті чи інші відтінки і візерунки. Що ж буде актуальним навесні 2021?

Топ-5 головних трендів цього сезону в області манікюру опублікувало видання Elle.

"Весна завжди приносить приплив пастельних і яскравих відтінків після сезону приглушених глибоких тонів", - зазначає відома майстер по нігтям Джинсун Чой. Вона підкреслює, що домашній манікюр зараз більш популярний, ніж коли-небудь, і закликає людей використовувати цей час далеко від салонів краси в своїх інтересах.

Тенденція, яку вона любить найбільше? Догляд за нігтями.

"Догляд за кутикулою - це ключ, - додає вона. - Я завжди рекомендую відсувати кутикулу, а не розрізати, щоб зберегти цілісність нігтьового ложа і допомогти боротися з бактеріями. Наносьте масло для кутикули один раз в день (або частіше!), Щоб нігтьове ложе залишалося зволоженим".

Тренди манікюру весни 2021:

Натуральний вигляд

Пора оголитися. "Через COVID-19 багато стали самостійно робити манікюр, і це призвело до збільшення догляду за нігтями. Весна - час відродження і зростання. Я думаю, це буде інтерпретовано на нігтях з ледь помітним манікюром", - стверджує Чой і пропонує нігтям відпочити від гелю і акрилу з допомогою прозорих лаків.

Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

Буйство рожевого

Рожевий - це колір весни 2021 року. "Я думаю, що в цьому сезоні рожевий буде виділятися", - говорить Чой. Він захопив подіуми в минулому році, так що не чекайте, що він піде найближчим часом.

Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

Абстрактний дизайн

Розкрийте свого внутрішнього Пікассо. "Я очікую побачити перезавантаження мінімалістичних дизайнів ліній, популярних цієї осені, з яскравими відтінками", - зазначає Чой.

Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

Пастельні відтінки

За словами експерта, особливо актуальним буде ніжно-ліловий.

Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

Комбінації кольорів

Не бійтеся дістати кілька пляшечок лаку для нігтів. "Я думаю, ми побачимо безліч нейл-артів, що використовують кілька різних відтінків лаку для створення крутого ефекту, ніби квіти, що розпускаються навесні", - говорить Чой. Змішувати і поєднувати кольори, щоб створити манікюр, що нагадує букет.

Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендівІлюстративне фото (instagram.com/jinsoonchoi)

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