Модний манікюр весни 2021: топ-5 гарячих трендів

"Весна завжди приносить приплив пастельних і яскравих відтінків після сезону приглушених глибоких тонів", - зазначає відома майстер по нігтям Джинсун Чой. Вона підкреслює, що домашній манікюр зараз більш популярний, ніж коли-небудь, і закликає людей використовувати цей час далеко від салонів краси в своїх інтересах.

Тенденція, яку вона любить найбільше? Догляд за нігтями.

"Догляд за кутикулою - це ключ, - додає вона. - Я завжди рекомендую відсувати кутикулу, а не розрізати, щоб зберегти цілісність нігтьового ложа і допомогти боротися з бактеріями. Наносьте масло для кутикули один раз в день (або частіше!), Щоб нігтьове ложе залишалося зволоженим".

Тренди манікюру весни 2021:

Натуральний вигляд

Пора оголитися. "Через COVID-19 багато стали самостійно робити манікюр, і це призвело до збільшення догляду за нігтями. Весна - час відродження і зростання. Я думаю, це буде інтерпретовано на нігтях з ледь помітним манікюром", - стверджує Чой і пропонує нігтям відпочити від гелю і акрилу з допомогою прозорих лаків.

Буйство рожевого

Рожевий - це колір весни 2021 року. "Я думаю, що в цьому сезоні рожевий буде виділятися", - говорить Чой. Він захопив подіуми в минулому році, так що не чекайте, що він піде найближчим часом.

Абстрактний дизайн

Розкрийте свого внутрішнього Пікассо. "Я очікую побачити перезавантаження мінімалістичних дизайнів ліній, популярних цієї осені, з яскравими відтінками", - зазначає Чой.

Пастельні відтінки

За словами експерта, особливо актуальним буде ніжно-ліловий.

Комбінації кольорів

Не бійтеся дістати кілька пляшечок лаку для нігтів. "Я думаю, ми побачимо безліч нейл-артів, що використовують кілька різних відтінків лаку для створення крутого ефекту, ніби квіти, що розпускаються навесні", - говорить Чой. Змішувати і поєднувати кольори, щоб створити манікюр, що нагадує букет.

Ілюстративне фото (instagram.com/jinsoonchoi)